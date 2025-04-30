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1 Mayıs Perşembe Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
1 Mayıs 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 1 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

1 Mayıs Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün biraz karmaşık geçeceğini söyleyebiliriz. Aşk hayatında dahi hiç beklenmedik anda bazı güç çekişmeleri ve kıskançlıklar söz konusu olabilir. Elbette bunun güçlü iki gezegenle ve astrolojik gerilimle ilgisi var! 

Tam da bu noktada Venüs ve Plüton arasındaki kare açının etkilerinden söz etmemiz şart. Venüs, geçmişten kalan konuların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Bu durum, duygusal anlamda seni biraz zorlayabilir. Ancak, her zaman hatırlaman gereken bir şey var; bazen bir adım geri atıp duygularını dengelemek en iyisi olacaktır. Şimdi bir karar vermenin de zamanı, unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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