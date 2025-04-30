1 Mayıs Perşembe Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünün biraz karmaşık geçeceğini söyleyebiliriz. Aşk hayatında dahi hiç beklenmedik anda bazı güç çekişmeleri ve kıskançlıklar söz konusu olabilir. Elbette bunun güçlü iki gezegenle ve astrolojik gerilimle ilgisi var!

Tam da bu noktada Venüs ve Plüton arasındaki kare açının etkilerinden söz etmemiz şart. Venüs, geçmişten kalan konuların tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Bu durum, duygusal anlamda seni biraz zorlayabilir. Ancak, her zaman hatırlaman gereken bir şey var; bazen bir adım geri atıp duygularını dengelemek en iyisi olacaktır. Şimdi bir karar vermenin de zamanı, unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…