27 Nisan Pazar Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün hayatın kontrolünü eline almak isteyebilirsin. Ancak bu durum seni günün sonunda bir hayli yorabilir. Fakat pazar günü aşkın tatlılığı bu yorgunluğu unutturacak. Üstelik gökyüzü, Yeni Ay'ın Boğa burcundaki enerjisiyle dolup taşacak. Bu enerjiye kapılmamak ise adeta bir çılgınlık olur.

Şehvet, tutku ve romantizm bugün seninle olacak. Sevdiğin kişiye duygularını ifade etmek için mükemmel bir zaman. Kalbini aç, mutluluğu kucakla. Bu fırsatı kaçırma ama doğru anı beklemeyi de ihmal etme. Aşk, aceleye gelmez! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…