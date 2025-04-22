23 Nisan Çarşamba Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kendini biraz huzursuz hissedebilirsin. Güneş ile Plüton'un arasındaki kare açı, seni biraz endişelendirebilir. Bu durum, özellikle iş yaşamında ve finansal konularda yaşadığın belirsizliklerin, ilişkilerine de yansımasına neden olabilir.

Belki de kararları karşı tarafa bırakma eğilimindesin, belki de aşk hayatında bir adım geri atmaktasın ve duygularından tam olarak emin değilsin. Bu durum, ilişkilerinde daha pasif bir role geçmene yol açabilir. Ancak, kontrolü tamamen karşı tarafa bırakmak istediğinden emin misin?

Unutma, her zaman kendi hayatının kaptanısın ve hangi yöne gideceğini sen belirlersin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...