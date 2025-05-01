2 Mayıs Cuma Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Plüton’un Kova burcundaki geri hareketi etkisini göstermeye başlıyor. Bu durum, bilinçaltında sakladığın, belki de varlığını dahi unuttuğun bazı korkuları su yüzüne çıkarabilir. Gizli bir aşk, saklanan bir duygu ya da belki de aşka dair korkuların... İşte tüm bu duygusal karmaşa, Plüton’un geri hareketi ile birlikte gün yüzüne çıkabilir.

Biliyoruz ki bu durum kulağa biraz ürkütücü gelebilir. Ancak yüzleşmek her zaman iyileşmenin ilk adımıdır. Şimdi bir süredir kaçtığın duygularınla yüzleşme vakti. Kendine biraz zaman ayır, hatta bir fincan çay eşliğinde düşüncelerini toparla ve duygularınla baş başa kal. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal..