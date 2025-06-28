29 Haziran Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için biraz zorlu geçebilir. 'Ben güçlü olmalıyım' diyerek kendini sıkıştırmış olabilirsin. Fakat unutma ki, bu durum sana hiç de iyi gelmiyor. Kendini bu kadar zorlamak, bedenine de yansıyor. Dişlerini sıktığını, başın ve boyunun ağrıdığını hissediyor olabilirsin. Hatta sindirim sistemin bile bu durumdan etkilenebilir ve seni rahatsız edebilir.

Biliyoruz, zor zamanlar ve sen her daim güçlü olmak zorunda hissediyorsun. Ancak bugün, belki de biraz yumuşamanın, biraz gevşemenin zamanı gelmiştir. Kendine biraz daha şefkatli davranmayı öğrenmek, bugün senin için en iyi ilaç olabilir. Kendine biraz daha zaman ayır, belki bir kitap oku, belki de bir fincan sıcak çikolata yap. Kendini sev, çünkü sen bunu hak ediyorsun.Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…