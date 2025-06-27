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28 Haziran Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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28 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Haziran Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün enerjisi sana şifa olacak gibi görünüyor. Tabii bu arada ruhsal bir temizlikten de söz etmek mümkün. Duygusal derinliklerinde kaybolman oldukça olası. Ancak bugün, duygusal detoks yapma zamanı. Belki bir duş alabilir, tüm negatif enerjinin üzerinden akıp gittiğini hayal edebilirsin. Ya da dua edebilir, meditasyon yapabilirsin. Kendini yeniden enerjilendirmek ve ruhunu arındırmak için bu tür ruhsal temizlik ritüelleri oldukça etkili olacaktır.

Bugün, enerjisel detokslar da oldukça etkili olabilir. Sana iyi gelen enerjilerle dolmak ve evrenin sana sunduğu şifa enerjisinden yararlanmak için mutlaka etrafındaki insanların enerjisine de dikkat et. Sana iyi gelmeyen kimselerden uzaklaşma zamanı geldi. Belki de biraz yalnız kalmalı ve iç sesini dinleyerek yenilenmeye odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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