25 Haziran Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün Yengeç Yeni Ay'ının etkisiyle, enerjinde dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu dönemde kendini başın dönerken veya hafif bir yorgunluk içinde bulabilirsin. Galiba, bedenin dinlenmeye ve düzenli beslenmeye daha fazla önem vermen gerektiğini işaret ediyor, ne dersin?

Bugünden itibaren, kendine daha zaman ayır, belki biraz daha fazla uyu ve enerji veren, sağlıklı besinler tüketmeye özen göster. Bu, enerji seviyeni dengede tutmana yardımcı olacak ve kendini daha iyi hissetmeni sağlayacaktır.

Ayrıca, bu dönemde duygusal şifanı hızlandırmanın yolu doğayla iç içe olmaktan geçiyor. Belki bir ormanda yürüyüş yapabilir, bir göl kenarında oturabilir veya sadece evinin balkonunda, doğanın seslerini dinleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…