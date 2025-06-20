21 Haziran Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünün astrolojik atmosferinde, tüm burçlar arasında en yoğun enerjiyi senin alacağını belirtmek isteriz. Göklerin en mistik gezegeni Neptün, retro hareketine devam ederken, seninle özel bir bağlantı kuruyor ve kendi gölgelerini sergileyerek daha derin bir içsel yolculuğa davet ediyor.

Bu süreçte bedensel hassasiyetlerini, halsizlik hislerini, baş dönmesi gibi fiziksel semptomları ve duygusal taşmaları daha yoğun bir şekilde deneyimleyebilirsin. Ancak burada önemli olan nokta, bu durumları bir kaçış noktası olarak görmemek. Evet, belki biraz zorlu olacak ama unutma ki suyun akışına uyum sağlama konusunda diğer burçlardan daha yeteneklisin.

Bu dönem bedeninin ve ruhunun sesini dinle. Direnç göstermek yerine kabullenmeyi öğrenmenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…