19 Haziran Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün duygusal manada biraz daha hassas bir gün geçirebilirsin. Her zamankinden daha fazla, iç dünyandaki duygusal dalgalanmaları bedeninde hissedebilirsin. Bu duyguların etkisi altında kalabilir ve kendini biraz daha duygusal hissedebilirsin.

Duygusal hassasiyetin beraberinde getirebileceği motivasyon düşüşü be bağışıklık sistemindeki dalgalanmalardan kurtulmak için sağlık rutinleri oluşturmayı mutlaka düşünmelisin. Belki biraz sessizliğe ve suya ihtiyacın olabilir. Ya da biraz meditasyon yapabilir veya bir banyo keyfi ile elektriğinden de negatif enerjilerden de arınabilirsin.

Yarın yeni bir gün, yeni bir enerji ve yeni bir başlangıç olacaktır. Ancak o zamana kadar duygusal dalgalanmaları dengelemeye odaklan ve bu hassasiyeti yarına taşımamak için iç dünyanı rahatlatmanın bir yolunu bul! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...