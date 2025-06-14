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15 Haziran Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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15 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Haziran Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Uranüs'ün kavuşumu yaşanıyor. Bu kavuşum, belki de bir süredir unuttuğun bir gerçeği hatırlatabilir. Tam da bu noktada kendi omuzlarına yüklediğin ancak aslında seninle hiçbir ilgisi olmayan yüklerin bedelini ödemek zorunda kalabilirsin. Bu durum, belki de bir süredir hissettiğin o yorgunluğun ve yönsüzlüğün asıl sebebi olabilir.

Ancak unutmayın sevgili Balık burcu okuyucumuz, her şeyin bir çözümü vardır. Kendine biraz vakit ayır, biraz dinlen ve bu süreci en az zararla atlatmanın yollarını bul. Hatta bize soracak olurdan, kendini sev ve kendine iyi bak. Bu süreçte kendine yapacağın her yatırım iyileşmeni sağlayabilir. Ruhundaki ve bedenindeki yaraları sarabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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