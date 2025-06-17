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18 Haziran Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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18 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Haziran Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Haziran Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kozmik etkilerin dansı içerisinde Neptün retrosunun seni en derinden etkileyen zamanlarından birine denk geldik. Evet, doğru duydun! Bu durumun belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik ve uykuya doyamama hali gibi fiziksel semptomlar olabilir. Ancak, burada önemli olan bir noktayı unutmamak gerekiyor: Bu belirtiler aslında fiziksel değil, tamamen ruhsal kaynaklı.

Bedenin, ruhunun ritmini takip ediyor ve bu ritimde hafif bir ağırlık hissedebilirsin. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsan, cevap oldukça basit: Yavaşla, iç sesini dinle ve en önemlisi kendine biraz dinlenme molası ver. Kendini bu yoğun enerji akışına bırakmayı dene ve ruhunun seninle ne paylaşmak istediğini dinle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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