22 Haziran Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için biraz rahatlama zamanı! Bedenin ve zihnin biraz gevşemeye, biraz da 'bırakmaya' ihtiyaç duyuyor. Kaslarını değil, zihninle ilgili tüm o stresleri ve gerginlikleri bırakmanın tam zamanı.

Biraz dingin bir müzik eşliğinde, loş bir ışığın altında kendini kaybetmeye ne dersin? Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... İçindeki huzuru bulman için ideal bir gün. İnsanların seni rahatsız etmesine izin verme bugün. Kimse sana dokunmasın, kimse senin o özel alanına girmesin.

Bugün sadece sen, sessizliğin ve bedenin olmalı. Kendini dinlemeye, içindeki sesi duymaya zaman ayır. Kendi iç dünyanda bir yolculuğa çık, ruhunu dinlendir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…