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22 Haziran Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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22 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Haziran Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz rahatlama zamanı! Bedenin ve zihnin biraz gevşemeye, biraz da 'bırakmaya' ihtiyaç duyuyor. Kaslarını değil, zihninle ilgili tüm o stresleri ve gerginlikleri bırakmanın tam zamanı.

Biraz dingin bir müzik eşliğinde, loş bir ışığın altında kendini kaybetmeye ne dersin? Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... İçindeki huzuru bulman için ideal bir gün. İnsanların seni rahatsız etmesine izin verme bugün. Kimse sana dokunmasın, kimse senin o özel alanına girmesin.

Bugün sadece sen, sessizliğin ve bedenin olmalı. Kendini dinlemeye, içindeki sesi duymaya zaman ayır. Kendi iç dünyanda bir yolculuğa çık, ruhunu dinlendir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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