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25 Mayıs Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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25 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Mayıs Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Mayıs Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün suyun derinliklerinde yüzmenin hafifliğine alışkın olsan da biraz toprakla buluşmalı ve onun hem sağlam hem sıcak kucaklamasını hissetmelisin. 

Belki de bugün, yoğun bir günün ortasında birkaç dakikanı ayırıp dizlerinin üzerine oturup derin nefesler almak da sana iyi olabilir. Bu basit nefes çalışması, ruhunu ve bedenini hizaya getirerek kendini daha hafif ve daha dengeli hissetmeni sağlayabilir. Unutma ki sağlık bazen yere çökmekle ya da toprakla buluşmakla başlar. Kendini toprakla ve bu deneyimin seni nasıl yükselttiğini gör. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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