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20 Mayıs Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
20 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Mayıs Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Mayıs Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzü enerjileri seninle biraz oyun oynayabilir gibi görünüyor. Ayak bileklerinde ve lenf sisteminde belli belirsiz bir hassasiyet söz konusu olabilir. Bu durum, ayaklarının üzerinde durmanı biraz zorlaştırabilir. 

Öncelikle, bugün ayakkabı seçiminde biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Rahat ve esnek ayakkabılar, bu hassasiyeti hafifletebilir. Ayrıca, ayaklarını yukarıda tutmak da kan dolaşımını düzene sokabilir ve bu hassasiyeti azaltabilir. Belki biraz dinlenme ve ayaklarını yukarı kaldırma fırsatı bulabilirsin.

Günün sonunda ise, ılık bir duş almayı unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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