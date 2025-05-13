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14 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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14 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Mayıs Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Mayıs Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün biraz enerjiden konuşacağız. Gün boyu farkında olmadan etrafındaki kişilerin enerjilerinden fazlası ile etkilenebilirsin. Bu da ruh halini etkileyebilir ve kendini biraz yorgun hissetmene neden olabilir.

Tabii yoğun enerji geçişleri ise hayatında birtakım olumsuzluklara işaret edebilir... Kafan karışabilir, bağışıklığın düşebilir ve bu durumda lenf dolaşımında sorunlar meydana gelebilir. İşte tüm bu durumlardan arınmak için hafif egzersizler yapmayı düşünebilirsin. Yoga dersi, yürüyüş ve masaj da bedenine denge getirebilir ve seni rahatlatabilir. Sıcak bir duş gibi lavanta, nane ya da ylang ylang gibi rahatlatıcı yağlarla yapılan aromaterapi seansı da sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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