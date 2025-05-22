23 Mayıs Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Doğuştan gelen empatik yapın, çevrendeki insanların dertlerini ve sorunlarını hissetmene ve hatta onları kendi üzerine almaya sebep olabilir. Bu durum, farkında olmadan bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer son zamanlarda uyku düzenin bozulmaya başladıysa, bu durumun sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir uyarı olduğunu unutma.

Rüyaların da sana mesaj vermeye başlamış olabilir, belki de onları daha dikkatli dinlemelisin.

Bugün kendine biraz zaman ayırmanın tam zamanı. Lavanta yağı, ılık bir duş veya sevdiğin bir müziği dinlemek gibi rahatlatıcı aktivitelerle hem bedenini hem zihnini hem de ruhunu tekrar senkronize edebilirsin. Unutma, sağlığın sadece bedeninde değil, zihninde ve ruhunda da gizli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…