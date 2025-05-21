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22 Mayıs Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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22 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Mayıs Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Venüs ile Mars arasında oluşan üçgenin etkisi altındasın. Bu durum bedenine olan duyarlılığını ve ilişkini daha dengeli bir hale getiriyor. Özellikle beslenme düzenini gözden geçirmen ve belki de küçük ama etkili değişiklikler yapman gerekebilir. 

Duygusal yeme alışkanlıklarına dikkat etsen iyi edersin. Belki de bugün, duygusal durumunun yeme alışkanlıklarını nasıl etkilediğini fark etmek için bir adım geri atmalısın. İçsel huzurunun arttığı bu dönem, bağışıklık sistemine de pozitif bir etki yapabilir. Kendini daha enerjik ve canlı hissetmek için ruhunu besleyen uğraşlara zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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