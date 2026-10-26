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Aslan Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay kariyer evinde ilerlerken iş stresi sırt ve omuzlarına biniyor; Mars'ın sabah karesi enerjini yükseltse de kaslarını zorlaman kolay, spora başlamadan önce ısınmayı atlama. Öğle vakti Ay retro Merkür'le karşıt olurken göğüs kafesini açan bir esneme, yoğun yazışma ve toplantı arasında nefesini düzenler. Jüpiter karesi akşamüstü kalabalık bir sofrada fazla yemeğe ya da fazla kahveye sürükleyebilir. Günü sırtını duvara dayayıp kollarını yukarı uzatarak bitir; kalp çevrende bir sıkışma hissedersen dinlen ve gerekirse bir uzmana danış. Öğle arasında on beş dakika temiz havada yürümek omuz gerginliğini azaltır. Ekran başında çalışıyorsan ekranı göz hizasına getir ve her saat başı ayağa kalk. Gece geç saatte ağır yemekten uzak dur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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