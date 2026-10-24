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25 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars ve Jüpiter bedenine yeni bir canlılık veriyor ve spor yapma isteğini büyütüyor. Omurgan, omuzların ve duruşun bugün özellikle önem kazanıyor; dik durmaya çalışmak, yürürken göğsünü açmak ve başını yukarıda tutmak sana hem sağlık hem özgüven olarak döner. Ay'ın Mars'la sabaha karşı kurduğu üçgen kas gücünü, Jüpiter'le gün batımına doğru yaptığı üçgen ise dayanıklılığını artırıyor. Güneşli bir saatte yarım saat dışarı çıkmak D vitamini ve ruh hali için faydalı. Merkür geriye giderken ev işlerinde ağır kaldırma yapıyorsan dizlerini bükerek eğil. Akşam yemeğini sade tut, yemekten sonra on dakika dik oturmak sindirimi hızlandırır. Sert merdiven çıkışlarında korkuluktan destek alıp dizlerini zorlamamaya dikkat et, spor sonrası ense ve bel çevreni ılık bir havluyla ısıt.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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