Sevgili Akrep, bu hafta iletişim alanındaki Güneş ve Jüpiter karesi, zihnindeki hızlı trafik nedeniyle mental tükenmişlik riskini artırabilir. Baş ve şakak bölgendeki baskıyı hafifletmek için karanlıkta dinlenme sürelerini artırmalısın. Satürn’ün desteği, akciğer kapasiteni artırmak ve nefesini kontrol etmek için seni daha disiplinli bir rutine çağırıyor.

Haftalık rutinde ellerindeki ve parmaklarındaki gerginliği atmak için esnetme hareketleri yapmalı ve bilek sağlığına dikkat etmelisin. Hafta sonu yaşanacak yoğun enerji, vücudundaki eskimiş enerjiyi atmak için seni bir detoks kampına veya derin bir sessizliğe davet ediyor, ruhunla bedenini senkronize et. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…