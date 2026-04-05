Sevgili Akrep, bu hafta zihnin o kadar hızlı çalışıyor ki, kimse hızına yetişemeyecek! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açıyla başlıyorsun. İşte bu durum iletişim trafiğini, ticari anlaşmalarını ve yakın çevre ilişkilerini güçlendirebilir. Sözlerin bugünlerde her zamankinden daha keskin ve manipülatif bir güce sahip. Ancak her şeyi ben biliyorum havasına girmekten kaçınmalı, bilgiyi bir güç unsuru olarak sessizce kullanmalısın.

Salı günü Güneş’in Satürn ile yaptığı uyumlu açı, fikirlerini somutlaştırmanı ve önemli protokollere imza atmanı kolaylaştıracak. Eğitim veya ticari seyahatlerle ilgili beklediğin onaylar bu süreçte netleşebilir. Hafta sonu ise aile içinde veya yerleşimle ilgili köklü bir yapısal değişim gündeme gelebilir. Zihinsel gücünü disiplinle birleştirdiğinde, ticari anlamda haftanın en karlı hamlesine imza atabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…