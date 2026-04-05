Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu ve her an harekete geçmeye hazırsın! Haftaya, Güneş’in Jüpiter ile yaptığı iddialı kare açıyla başlıyorsun; bu enerji kariyerinde 'Ben buradayım' demen için sana sınırsız bir öz güven vadediyor. Üstlerinle arandaki ilişkilerde veya kendi işinde sınırları zorlayabilir, büyük bir risk alarak herkesi şaşırtabilirsin. Ancak unutma ki aşırı harcamalar ve kontrolsüz büyüme isteği bütçeni biraz sarsabilir. Bu güçlü enerjiyi ise stratejik aklınla yönetmeye çalışmalısın.

Salı günü meydana gelen Güneş ile Satürn etkileşimi, attığın o cesur adımları resmileştirmeni ve ayaklarını yere sağlam basmanı sağlayacak. Emeklerinin karşılığını somut bir yetkiyle alabilirsin. Hafta sonuna doğru sosyal çevrende yapacağın seçicilik, sana yük olan kalabalıklar yerine vizyonunu gerçekten besleyen profesyonel dostlara odaklanmanı sağlayacak. Haftanın kazananı olmak için hırsını disiplinle mühürlemelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…