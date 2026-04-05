6 Nisan - 12 Nisan Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu ve her an harekete geçmeye hazırsın! Zira haftaya, Güneş’in Jüpiter ile yaptığı iddialı kare açıyla başlıyorsun. Bu enerji kariyerinde 'Ben buradayım' demen için sana sınırsız bir öz güven vadediyor. Üstlerinle arandaki ilişkilerinde veya kendi işinde sınırları zorlayabilir, büyük bir risk alarak herkesi şaşırtabilirsin. Ancak unutma ki aşırı harcamalar ve kontrolsüz büyüme isteği bütçeni biraz sarsabilir, dengede kalmaya çalış.

Haftanın ortasında ise Ay’ın Oğlak geçişiyle ciddiyet dozun artıyor. Salı günü kendini gösteren Güneş ile Satürn desteği, attığın büyük adımları resmileştirmeni ve ayaklarını yere sağlam basmanı sağlayacak. Emeklerinin karşılığını somut bir yetkiyle alabilirsin. Hafta sonuna doğru ise sosyal çevrende bir temizlik yapma ihtiyacı duyabilirsin; sana yük olan kalabalıklar yerine, vizyonunu büyüten dostlara odaklanacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında hafta sonu Ay ile Plüton kavuşumu derin arzularını tetikliyor. Bekar bir Koç isen, girdiğin bir arkadaş ortamında birinin bakışları ruhunu adeta esir alabilir. İlişkisi olan Koçlar için ise partnerle gelecek idealleri üzerine yapılacak ya hep ya hiç konuşması, ilişkinin rotasını tamamen değiştirebilir. Tutkuya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
