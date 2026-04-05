Sevgili Koç, bu hafta enerji dolu ve her an harekete geçmeye hazırsın! Zira haftaya, Güneş’in Jüpiter ile yaptığı iddialı kare açıyla başlıyorsun. Bu enerji kariyerinde 'Ben buradayım' demen için sana sınırsız bir öz güven vadediyor. Üstlerinle arandaki ilişkilerinde veya kendi işinde sınırları zorlayabilir, büyük bir risk alarak herkesi şaşırtabilirsin. Ancak unutma ki aşırı harcamalar ve kontrolsüz büyüme isteği bütçeni biraz sarsabilir, dengede kalmaya çalış.

Haftanın ortasında ise Ay’ın Oğlak geçişiyle ciddiyet dozun artıyor. Salı günü kendini gösteren Güneş ile Satürn desteği, attığın büyük adımları resmileştirmeni ve ayaklarını yere sağlam basmanı sağlayacak. Emeklerinin karşılığını somut bir yetkiyle alabilirsin. Hafta sonuna doğru ise sosyal çevrende bir temizlik yapma ihtiyacı duyabilirsin; sana yük olan kalabalıklar yerine, vizyonunu büyüten dostlara odaklanacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında hafta sonu Ay ile Plüton kavuşumu derin arzularını tetikliyor. Bekar bir Koç isen, girdiğin bir arkadaş ortamında birinin bakışları ruhunu adeta esir alabilir. İlişkisi olan Koçlar için ise partnerle gelecek idealleri üzerine yapılacak ya hep ya hiç konuşması, ilişkinin rotasını tamamen değiştirebilir. Tutkuya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…