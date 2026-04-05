article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Nisan - 12 Nisan Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta zihnin o kadar hızlı çalışıyor ki, kimse hızına yetişemeyecek! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açıyla başlıyorsun. Bu durum iletişim trafiğini, yakın çevre ilişkilerini ve ticari işlerini devasa boyutlara taşıyor. Sözlerin bugünlerde her zamankinden daha keskin ve etkileyici; ancak her şeyi ben biliyorum havasına girmekten kaçınmalısın.

Salı günü Güneş’in Satürn ile yaptığı uyumlu açı, fikirlerini somutlaştırmanı ve önemli imzalar atmanı kolaylaştıracak. Eğitim veya kısa seyahatlerle ilgili beklediğin bir onay bugün gelebilir. Hafta sonu ise aile içinde köklü bir değişim veya taşınma gibi konular gündeme gelebilir. Zihinsel gücünü disiplinle birleştirdiğinde ticari anlamda büyük kazançlar elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşkta bugünlerde iletişim her şeydir! Bekar bir Akrep isen, zekice yapılmış bir espri veya derin bir mesajla birinin kalbini çalabilirsin. İlişkisi olan Akrepler için ise partnerle yapılacak dürüst bir konuşma, aylardır süren bir belirsizliği ortadan kaldırabilir. Büyük romantik cümleler yerine, söz veriyorum cümlesi kalpleri eritecek. Şimdi netleşmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın