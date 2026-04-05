Sevgili Akrep, bu hafta zihnin o kadar hızlı çalışıyor ki, kimse hızına yetişemeyecek! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açıyla başlıyorsun. Bu durum iletişim trafiğini, yakın çevre ilişkilerini ve ticari işlerini devasa boyutlara taşıyor. Sözlerin bugünlerde her zamankinden daha keskin ve etkileyici; ancak her şeyi ben biliyorum havasına girmekten kaçınmalısın.

Salı günü Güneş’in Satürn ile yaptığı uyumlu açı, fikirlerini somutlaştırmanı ve önemli imzalar atmanı kolaylaştıracak. Eğitim veya kısa seyahatlerle ilgili beklediğin bir onay bugün gelebilir. Hafta sonu ise aile içinde köklü bir değişim veya taşınma gibi konular gündeme gelebilir. Zihinsel gücünü disiplinle birleştirdiğinde ticari anlamda büyük kazançlar elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşkta bugünlerde iletişim her şeydir! Bekar bir Akrep isen, zekice yapılmış bir espri veya derin bir mesajla birinin kalbini çalabilirsin. İlişkisi olan Akrepler için ise partnerle yapılacak dürüst bir konuşma, aylardır süren bir belirsizliği ortadan kaldırabilir. Büyük romantik cümleler yerine, söz veriyorum cümlesi kalpleri eritecek. Şimdi netleşmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…