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Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Atışmasından Frodo'nun Yüzüğüne Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Atışmasından Frodo'nun Yüzüğüne Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:01

Evet, işte geldik yine buradayız. Bugün 2023'ün son günü ve artık yeni yıla girmemize sayılı saatler kaldı. Peki yeni yılın son haftasında Twitter aleminde hangi dizi ve film tweetleri atıldı, hangileri güldürdü, hangileri düşündürdü görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşımızda haftanın en iyi dizi ve film tweetleri!

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. NBC'nin bayılma sahnesini bi' de böyle izleyin:

3. Frodo bu sefer o yüzüğü yok edemez diyenleri göreyim:

3. Frodo bu sefer o yüzüğü yok edemez diyenleri göreyim:
twitter.com

4. Yakışmadı Gringotts Büyücü Bankası.

5. Gündem yoğun, anlayışınız için teşekkürler:

5. Gündem yoğun, anlayışınız için teşekkürler:
twitter.com
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6. Yerli ve milli "The Banshees of Inisherin" kavgamız oldu mis gibi...

6. Yerli ve milli "The Banshees of Inisherin" kavgamız oldu mis gibi...
twitter.com

7. Ya o kadar doğru ki...

7. Ya o kadar doğru ki...
twitter.com

8. Sıkıyorsa T1 Bağcılar-Kabataş'ta yapsın bu hareketi:

8. Sıkıyorsa T1 Bağcılar-Kabataş'ta yapsın bu hareketi:
twitter.com

9. Boğdu boğdu kenara attı bu tweet.

9. Boğdu boğdu kenara attı bu tweet.
twitter.com

10. Tam bir Karadeniz uşağı...

10. Tam bir Karadeniz uşağı...
twitter.com
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11. Cuk oturmuş sahne.

11. Cuk oturmuş sahne.
twitter.com

12. Fark ettiniz mi Boran Kuzum'dan sonra herkes mabadını göstermeye başladı...

12. Fark ettiniz mi Boran Kuzum'dan sonra herkes mabadını göstermeye başladı...
twitter.com

13. The Lobster kesilen sahneler:

14. Kavgada bardağı taşıran son hamle bu olabilir mi?

15. Seneye görüşmek üzere...

15. Seneye görüşmek üzere...
twitter.com

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