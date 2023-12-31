Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Atışmasından Frodo'nun Yüzüğüne Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Evet, işte geldik yine buradayız. Bugün 2023'ün son günü ve artık yeni yıla girmemize sayılı saatler kaldı. Peki yeni yılın son haftasında Twitter aleminde hangi dizi ve film tweetleri atıldı, hangileri güldürdü, hangileri düşündürdü görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşımızda haftanın en iyi dizi ve film tweetleri!