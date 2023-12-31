Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Atışmasından Frodo'nun Yüzüğüne Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Zeki Demirkubuz-Nuri Bilge Ceylan Atışmasından Frodo'nun Yüzüğüne Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Evet, işte geldik yine buradayız. Bugün 2023'ün son günü ve artık yeni yıla girmemize sayılı saatler kaldı. Peki yeni yılın son haftasında Twitter aleminde hangi dizi ve film tweetleri atıldı, hangileri güldürdü, hangileri düşündürdü görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşımızda haftanın en iyi dizi ve film tweetleri!
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1. Başlıyoruz!
3. Frodo bu sefer o yüzüğü yok edemez diyenleri göreyim:
5. Gündem yoğun, anlayışınız için teşekkürler:
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6. Yerli ve milli "The Banshees of Inisherin" kavgamız oldu mis gibi...
7. Ya o kadar doğru ki...
8. Sıkıyorsa T1 Bağcılar-Kabataş'ta yapsın bu hareketi:
9. Boğdu boğdu kenara attı bu tweet.
10. Tam bir Karadeniz uşağı...
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11. Cuk oturmuş sahne.
12. Fark ettiniz mi Boran Kuzum'dan sonra herkes mabadını göstermeye başladı...
15. Seneye görüşmek üzere...
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