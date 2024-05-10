Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Zamanında Gidemedik: İşte Tüm İhtişamıyla Coachella 2024'e Damga Vuran O Performanslar

etiket Zamanında Gidemedik: İşte Tüm İhtişamıyla Coachella 2024'e Damga Vuran O Performanslar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 18:35

Coachella 2024 tüm ihtişamıyla bir çok performansa ev sahipliği yaptı yine bu sene... Peki en sevdiklerimiz mi? İşte onlar bu listede!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Militarie Gun - Do It Faster

2. Lana Del Rey & Billie Eilish - Ocean Eyes/Video Games

3. Doja Cat - Demons

4. Sabrina Carpenter - Espresso

5. LE SSERAFIM - Unforgiven

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Gorgon City - Breathe You In

7. Kevin Abstract - Need You Now ft. Sky Ferreira

8. No Doubt - Spiderwebs

9. Blur - Song 2

10. Lil Uzi Vert - The Way Life Goes

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Ken Carson - Fighting My Demons

12. Chlöe - Boy Bye

13. Justice - Generator

14. Sublime - Badfish

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın