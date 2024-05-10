Zamanında Gidemedik: İşte Tüm İhtişamıyla Coachella 2024'e Damga Vuran O Performanslar
Zamanında Gidemedik: İşte Tüm İhtişamıyla Coachella 2024'e Damga Vuran O Performanslar
Coachella 2024 tüm ihtişamıyla bir çok performansa ev sahipliği yaptı yine bu sene... Peki en sevdiklerimiz mi? İşte onlar bu listede!
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1. Militarie Gun - Do It Faster
2. Lana Del Rey & Billie Eilish - Ocean Eyes/Video Games
3. Doja Cat - Demons
4. Sabrina Carpenter - Espresso
5. LE SSERAFIM - Unforgiven
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6. Gorgon City - Breathe You In
7. Kevin Abstract - Need You Now ft. Sky Ferreira
8. No Doubt - Spiderwebs
9. Blur - Song 2
10. Lil Uzi Vert - The Way Life Goes
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