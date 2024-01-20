Zamanın Nasıl Geçtiğini Sorgulatacak: 2014 Yılında İzleyiciyle Buluşmuş En Unutulmaz Filmler
Zamanın Nasıl Geçtiğini Sorgulatacak: 2014 Yılında İzleyiciyle Buluşmuş En Unutulmaz Filmler
Bundan tam on yıl önce, yani 2014'te gösterime giren harika filmleri sizin için bir araya getirdik. 'John Wick', 'The Hunger Games', 'Predestination' ve 'Captain America' gibi muhteşem yapımları henüz izlemediyseniz, çok geç olmadan artık seyretmenizi öneririz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Lucy
19. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
18. Inherent Vice
17. It Follows
16. Two Days, One Night
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15. John Wick
14. Predestination
13. Fury
12. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)
11. Ex Machina
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10. Captain America: The Winter Soldier
9. Nightcrawler
8. Boyhood
7. Edge of Tomorrow
6. The Imitation Game
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5. Mommy
4. Gone Girl
3. The Grand Budapest Hotel
2. Whiplash
1. Interstellar
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