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Zamanın Nasıl Geçtiğini Sorgulatacak: 2014 Yılında İzleyiciyle Buluşmuş En Unutulmaz Filmler

Zamanın Nasıl Geçtiğini Sorgulatacak: 2014 Yılında İzleyiciyle Buluşmuş En Unutulmaz Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 12:01

Bundan tam on yıl önce, yani 2014'te gösterime giren harika filmleri sizin için bir araya getirdik. 'John Wick', 'The Hunger Games', 'Predestination' ve 'Captain America' gibi muhteşem yapımları henüz izlemediyseniz, çok geç olmadan artık seyretmenizi öneririz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Lucy

20. Lucy

IMDb: 6.4   

Özet: Eğlenceli ve sıradan bir genç kadın olan Lucy Miller, Richard ile geçirdiği birkaç gece sonrası kötü bir uyuşturucu şebekesine bulaşır. Vücuduna yerleştirilen yeni tür sentetik uyuşturucu, beklenmedik bir şekilde kanına karışır ve ona insanüstü yetenekler kazandırır.  

OyuncularScarlett JohanssonMorgan Freeman, Choi Min-sik  

Yönetmen: Luc Besson

19. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1

19. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1

IMDb: 6.6 

Özet: Katniss Everdeen, oyunları sonsuza dek tarihe gömdükten sonra 13. Bölge'ye çekilmiştir. Başkan Coin'in yönetici vasıfları ve güvendiği arkadaşlarının tavsiyeleriyle Peeta Mellark'ı kurtarabilmek için büyük bir savaşa girişir. Sadece Peeta değil, bütün bir ülke ona güvenmektedir. 

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 

Yönetmen: Francis Lawrence

18. Inherent Vice

18. Inherent Vice

IMDb: 6.6 

Özet: Beceriksiz, esrarkeş bir özel dedektif olan Larry 'Doc' Sportello, kolay para, beleş aşk ve tasasız vakit geçirmek için 1970'lerin Los Angeles'ında keyif sürmektedir. Ama eski sevgilisi ortadan yok olunca, Doc şimdiye kadar ki en zor olayını ele alır. Eski sevgilisini geri almak için Melekler Şehri'nin karanlık kalbine doğru adım atar. 

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson 

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

17. It Follows

17. It Follows

IMDb: 6.8  

Özet: 19 yaşındaki Jay Height, tüm yaşıtları gibi eğlenmek istemekte ve erkeklere karşı ilgi duymaktadır. Cinsel bir deneyim sonrası tuhaf halüsinasyonlar görmeye başlar ve kendini birilerinin ya da bir şeylerin takip ettiğini hisseder.   

Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi  

Yönetmen: David Robert Mitchell

16. Two Days, One Night

16. Two Days, One Night

IMDb: 7.3 

Özet: Küçük bir şirkette çalışan ve maddi anlamda pek de parlak bir dönemden geçmeyen Sandra'nın işi tehlikededir. İşini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır ve ailesini zor günler beklemektedir. Şirket patronunun çözüm planına göre ya Sandra işten çıkarılacak ya da şirket çalışanları ekstra maaş bonuslarından vazgeçeceklerdir. İlk oylama yapılır ve çalışanlar oylarını maaş bonuslarından yana kullanırlar. Sandra resmi olarak işini kaybetmiş sayılır. Ancak hemen sonrasında tekrar oylama yapılmasına ikna eder. Sandra'nın elinde sadece bir hafta sonu vardır; bu iki günlük süreçte çalışma arkadaşlarını maaş bonuslarından vazgeçip çalışmaya devam etmesinden yana oy kullanmaları için tek tek ikna etmek durumunda kalacaktır. 

Oyuncular: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée 

Yönetmenler: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

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15. John Wick

15. John Wick

IMDb: 7.4  

Özet: John Wick, emekli bir tetikçinin intikam hikayesini anlatır. John, karısının ölümünün ardından ona hediye olarak aldığı köpeğini çalan ve evini soyup arabasını çalan bir çetenin peşine düşer. Bu çete, aslında New York'taki en tehlikeli suç örgütü olan Rus mafyası ile bağlantılıdır.  

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen  

Yönetmenler: Chad Stahelski, David Leitch

14. Predestination

14. Predestination

IMDb: 7.4  

Özet: Gizli servise bağlı çalışan ajanın son görevi 1975 yılında New York'ta yaptığı bir patlamada 11.000 insanın ölümünden sorumlu olan kişiyi bulup bu patlamanın hiç yaşanmamış olmasını sağlamaktır. Görevi için 1970 yılına New York'ta barmen olarak çalışmaya başlayan ajan orada “Evlenmemiş Anne” rumuzlu John isimli bir köşe yazarıyla tanışır. Küçük bir bar sohbetiyle başlayan ikilinin sohbeti, gecenin ilerleyen saatlerinde daha da derinleşir.   

Oyuncular: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor  

Yönetmenler: Michael Spierig, Peter Spierig

13. Fury

13. Fury

IMDb: 7.6 

Özet: Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yükleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir. 

Oyuncular: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman 

Yönetmen: David Ayer

12. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

12. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

IMDb: 7.7  

Özet: Riggan adlı bir tiyatro oyunun baş oyuncusu, provalar esnasında beklenmedik bir biçimde yaralanır ve yerinin acil olarak doldurulması gerekir. Lesley ve onun en yakın arkadaşı olan Jake'in önerisiyle bir zamanların gözde yıldızı olan Mike Shiner baş aktörlüğe getirilir. 

Oyuncular: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton  

Yönetmen: Alejandro G. Inarritu

11. Ex Machina

11. Ex Machina

IMDb: 7.7   

Özet: Caleb, dünyanın önde gelen internet şirketlerinden birinde çalışan bir yazılımcıdır. Günün birinde şirket içi bir yarışmayı kazanır. Ödül olarak ise şirketin herkesten uzak, dağlarda yalnız yaşayan CEO'su Nathan'ın orman içindeki evine bir hafta misafir olacaktır ancak Caleb'in bilmediği bir şey daha vardır. Bu misafirlik sırasında dünyanın ilk tamamlanmış yapay zekalı robotu olan Ava ile ilişki kurma deneyine katılması gerekecektir.    

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac   

Yönetmen: Alex Garland

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10. Captain America: The Winter Soldier

10. Captain America: The Winter Soldier

IMDb: 7.7 

Özet: Marvel'in 'Captain America: Kış Askeri' filminde Steve Rogers', nam-ı diğer Kaptan Amerika'yı, Yenilmezler ile birlikte New York'ta yaşanan dehşet verici olayların ardından Washington D.C.de huzur içinde yaşarken ve modern dünyaya uyum sağlamaya çalışırken buluyoruz. S.H.I.E.L.D. üyesi bir arkadaşı saldırıya uğrayınca Steve, dünyayı tehlikeye atan bir entrika ağının içine çekilir. Natasha Romanoff nam-I değer Black Widow ile güçlerini birleştiren Kaptan Amerika, kendisini susturmak için gönderilen profesyonel katillerle savaşırken bir yandan da giderek genişleyen bir komployu ortaya çıkarmak için çabalamaktadır. Bu kötü niyetli oyunun foyası meydana çıkınca Kaptan Amerika ve Kara Dul yeni arkadaşları Falcon'dan yardım isterler. Fakat kısa süre sonra kendilerini hiç beklenmedik ve zorlu bir düşmanla; Kış Askeri ile karşı karşıya bulurlar. 

Oyuncular: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson 

Yönetmenler: Anthony Russo, Joe Russo

9. Nightcrawler

9. Nightcrawler

IMDb: 7.8   

Özet: Para getirebilecek hemen her türlü kaos ortamında çekimler yapan bir kamera ekibiyle tanışan Lou, gece muhabirliğinin ölümcül yanıyla da karşılaşırken her polis sireninin paraya dönüştüğünü fark ediyor.  

Oyuncular: Christopher Walken, Willem Dafoe, Asia Argento   

Yönetmen: Dan Gilroy

8. Boyhood

8. Boyhood

IMDb: 7.9   

Özet: Film, aynı oyuncu kadrosuyla 2002'den 2013'e kadar bir çocuğun büyüme hikayesini anlatıyor. Filmin merkezinde, boşanmış anne ve babası arasında gidip gelen Mason adlı bir çocuk var. Mason'ın annesi, onu ve ablasını tek başına büyütmeye çalışırken babası zaman zaman ortaya çıkıyor.   

Oyuncular: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan Hawke   

Yönetmen: Richard Linklater

7. Edge of Tomorrow

7. Edge of Tomorrow

IMDb: 7.9  

Özet: Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıra dışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur.  

Oyuncular: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton  

Yönetmen: Doug Liman

6. The Imitation Game

6. The Imitation Game

IMDb: 8.0 

Özet: 1952 kışında İngiliz yetkililer bir soygun ihbarını araştırmak üzere Alan Turing’in evine girerler. Ahlâksız davranış suçlamasıyla Turing’i gözaltına alırlar. Yetkililer, modern bilgisayarcılığın öncüsünü suçladıklarından habersizdir. Bilgin, dilbilimci, satranç şampiyonu ve istihbarat görevlilerinden oluşan bir grubun lideri olan Alan Turing’in, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın kırılamaz tabir edilen Enigma makinesinin şifrelerini kırdığı bilinmektedir. 

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode 

Yönetmen: Morten Tyldum

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5. Mommy

5. Mommy

IMDb: 8.0  

Özet: Die, oğlu Steve ile birlikte Montreal'de yaşayan bir kadındır. Steve, davranış bozukluğu olan bir gençtir ve okuldan atılmıştır. Die, kendi hayatını ve işini ayakta tutarken aynı zamanda oğluna da yardımcı olmaya çalışır. Film; aile, arkadaşlık ve hayatta kalmak gibi evrensel konulara odaklanır.  

Oyuncular: Anne Dorval, Antoine Olivier Pilon, Suzanne Clement  

Yönetmen: Xavier Dolan

4. Gone Girl

4. Gone Girl

IMDb: 8.1  

Özet: Eski bir yazar olan Nick ile karısı Amy’nin evlilik yıl dönümlerinde Amy kaybolur ve evlilikleri bir gizeme dönüşür. Nick, şüphe uyandırıcı davranışları yüzünden bir numaralı şüpheli olur. Amy, ölü ya da diri bulunmak üzere ilham arayışındaki dünyanın gözleri önünde medya çılgınlığının övülen malzemesi haline gelir.  

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris  

Yönetmen: David Fincher

3. The Grand Budapest Hotel

3. The Grand Budapest Hotel

IMDb: 8.1  

Özet: Gustave H, Büyük Budapeşte Oteli’nin işleyişini büyük bir profesyonellikle idare eden, müşterilerini dahi en ince ayrıntılarına kadar tanıyan bir konsiyerj görevlisidir. Bir gün otele bellboy ve komi görevlisi olarak Zero Mustafa adında genç bir adam gelir ve kısa zamanda aralarında yakın bir arkadaşlık başlar. İkili birbirlerinin sırdaşı olurken yaşadıkları şehir de büyük bir savaşa doğru sürüklenmektedir.   

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric  

Yönetmen: Wes Anderson

2. Whiplash

2. Whiplash

IMDb: 8.5  

Özet: Bir tarafta öğrencilerinin korkulu rüyası, jazz öğretmeni Terrence Fletcher, diğer tarafta 'en iyi' olmayı kafaya koymuş, aşırı hırslı genç öğrencisi Andrew Neyman. İki taraf da baskın karakterinden taviz vermeyince, çok geçmeden mantık dışı olaylar gelişmeye başlar. 

Oyuncular: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist  

Yönetmen: Damien Chazelle

1. Interstellar

1. Interstellar

IMDb: 8.7   

Özet: Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir.    

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain   

Yönetmen: Christopher Nolan

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