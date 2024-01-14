Oppenheimer'daki Performansıyla Altın Küre En İyi Oyuncu Ödülünü Alan Cillian Murphy'nin En İyi Yapımları
Oppenheimer'daki Performansıyla Altın Küre En İyi Oyuncu Ödülünü Alan Cillian Murphy'nin En İyi Yapımları
Cillian Murphy, 'Oppenheimer' filmindeki etkileyici performansıyla Altın Küre En İyi Oyuncu ödülünü kazandı. Her ne kadar onu en çok 'Peaky Blinders' dizisindeki Thomas Shelby karakteriyle tanısak da başka yapımlarda da unutulmaz karakterler yaratmayı başardı. Sizlerin de bu şahane oyunculukları keşfetmesi için bu listeyi hazırladık. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Edge of Love, 2008
19. Watching the Detectives, 2007
18. Peacock, 2010
17. Transcendence, 2014
16. Red Eye, 2005
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15. Anna, 2019
14. Intermission, 2003
13. Girl with a Pearl Earring, 2003
12. In the Heart of the Sea, 2015
11. On the Edge, 2001
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10. Anthropoid, 2016
9. Sunshine, 2007
8. Cold Mountain, 2003
7. 28 Days Later, 2002
6. The Wind That Shakes the Barley, 2006
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5. Dunkirk, 2017
4. The Dark Knight Rises, 2012
3. Peaky Blinders, 2013-2022
2. Inception, 2010
1. The Dark Knight, 2008
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