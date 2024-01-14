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Oppenheimer'daki Performansıyla Altın Küre En İyi Oyuncu Ödülünü Alan Cillian Murphy'nin En İyi Yapımları

Oppenheimer'daki Performansıyla Altın Küre En İyi Oyuncu Ödülünü Alan Cillian Murphy'nin En İyi Yapımları

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 14:01

Cillian Murphy, 'Oppenheimer' filmindeki etkileyici performansıyla Altın Küre En İyi Oyuncu ödülünü kazandı. Her ne kadar onu en çok 'Peaky Blinders' dizisindeki Thomas Shelby karakteriyle tanısak da başka yapımlarda da unutulmaz karakterler yaratmayı başardı. Sizlerin de bu şahane oyunculukları keşfetmesi için bu listeyi hazırladık. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Edge of Love, 2008

20. The Edge of Love, 2008

IMDb: 6.1 

Özet: Galli şair Dylan Thomas ve çapkın karısı Caitlin, savaşın harap ettiği Londra'ya geldiklerinde, bekledikleri son şey Dylan'ın çocukluk aşkı Vera ile karşılaşmaktır. Yıllar sonra Dylan'ı görmekten duyduğu mutluluğa rağmen Vera, gözüpek subay William Killick tarafından ayakları yerden kesilir ve kendini yeni bulduğu sevgilisinin açık hayranlığı ile egzotik Galli'nin kurnaz cazibesi arasında sıkışmış bulur. 

Oyuncular: Keira Knightley, Sienna Miller, Matthew Rhys 

Yönetmen: John Maybury

19. Watching the Detectives, 2007

19. Watching the Detectives, 2007

IMDb: 6.2 

Özet: Tam bir film tutkunu olan Neil aynı zamanda bir Video dükkanının da sahibidir. Neil, kendi hayatını baştan sona sanki bir filmde rol alıyormuşcasına yaşamaktan çok keyif alır. Ancak günün birinde gerçekten de tehlikeli ve bir o kadar da baştan çıkarıcı Violet ile tanıştığında dünyası tersine döner ve gerçek dünya ile film dünyası arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar. Artık Neil’in hayatının gerçekten hareketlenmesinin ve sürekli bir maceraya dönüşmesinin zamanı gelmiştir. 

Oyuncular: Cillian Murphy, Lucy Liu, Jason Sudeikis 

Yönetmen: Paul Soter

18. Peacock, 2010

18. Peacock, 2010

IMDb: 6.2 

Özet: Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Juno’nun yıldızı Ellen Page ve Cillian Murphy’den olağanüstü bir psikolojik gerilim. John Skillpa Peacock, Nebraska’da kendi halinde yaşayan bir banka memurudur. Gözlerden uzak, izole edilmiş bir hayatı seçmiştir çünkü tüm kasabadan sakladığı bir sırrı vardır: John çift kişiliklidir ve diğer yarısı bir kadındır. Bu arada kasabanın yakınlarında bir tren kazası meydana gelir. Olaylar öyle bir gelişir ki John istemeden bir şekilde kazaya dahil olur. Bu kaza hem kasaba hem de John için bir dönüm noktası olacak, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 

Oyuncular: Cillian Murphy, Elliot Page, Susan Sarandon 

Yönetmen: Michael Lander

17. Transcendence, 2014

17. Transcendence, 2014

IMDb: 6.2  

Özet: Dr. Will Caster, yapay zeka alanında çalışan ünlü bir bilim adamıdır. Dr. Caster var olan her şeyin zekası ile insan hislerini bir araya getiren duyarlı bir makina yaratmaya çalışmaktadır. Oldukça tartışmalı deneylerinin başarıya ulaşması aynı zamanda onu ne pahasına olursa olsun durdurmak isteyen anti teknolojik grupların bir numaralı hedefi haline getirmiştir. Tüm bunlarla beraber Dr. Caster'ı yok etmeye çalışan anti teknolojik grup hiç beklemedikleri bir şekilde deneyin bir parçası haline gelip, deneyin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmuşlardır. Eşi Evelyn ve en iyi arkadaşı Max Waters'da bilim adamıdır. En büyük korkuları, Will’in bilgiye olan açlığının sonu belirsiz bir çeşit güç savaşına neden olabilecek olmasıdır. Korkutucu olansa böyle bir durumda onu durduracak hiçbir şey olmamasıdır.  

OyuncularJohnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman 

Yönetmen: Wally Pfister

16. Red Eye, 2005

16. Red Eye, 2005

IMDb: 6.5  

Özet: Lisa Reisert uçak yolculuğundan nefret eden bir kadındır. Miami'ye yapmak zorunda kaldığı gece uçuşu sırasında terörün yanı başında olduğunu fark eder. Uçağın havalanışından kısa süre sonra Lisa'nın yanındaki koltukta oturan Jackson adlı bir adam, gayet nazik bir ses tonuyla bu yolculuğa çıkışının gerçek sebebini açıklar. Çok zengin bir iş insanını öldürmekle görevlendirilmiş gizli ajandır. Lisa ise onun başarısının anahtarı olacaktır. Eğer iş birliği yapmayı kabul etmezse genç kadının babası bir suikastçi tarafından derhal öldürülecektir.  

Oyuncular: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox  

Yönetmen: Wes Craven

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15. Anna, 2019

15. Anna, 2019

IMDb: 6.6

Özet: Anna Poliatova, temelde bir suikastçıdır ama asla normal bir suikastçı değil. Onun çarpıcı güzelliğinin altında dünyanın en korkulan ve yetenekli ajanlarından biri yatar. 24 yaşında olan Anna’nın kim olduğunu ve kaç farklı ülkede, kaç farklı hayata sahip olduğunu kimse bilmemektedir. Genç kadın, Moskova pazarındaki sıradan bir satıcı mı, Paris’te yaşayan bir model mi, yozlaşmış bir polis mi, yoksa sadece zorlu bir satranç oyuncusu mu? Onun gerçekte kim olduğunu bilmek için oyunun sonuna kadar beklemek gerekecektir.

Oyuncular: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans

Yönetmen: Luc Besson

14. Intermission, 2003

14. Intermission, 2003

IMDb: 6.8 

Özet: Küçük kasaba suçlularının, karanlık polislerin, oldukça iyi kızların ve çok kötü oğlanların iç içe geçen hayatlarının ve aşklarının gürültülü bir hikayesi. İrlandalı cesaretiyle hayatlar çarpışıyor, önyargılar yıkılıyor ve romantizm en uç noktalarda sınanıyor. Kötü zamanlanmış ve kötü yönetilmiş bir çiftin ayrılığı, kasabadaki herkesi etkileyen bir olaylar zincirini başlatır. 

Oyuncular: Cillian Murphy, Kelly Macdonald, Colin Farrell 

Yönetmen: John Crowley

13. Girl with a Pearl Earring, 2003

13. Girl with a Pearl Earring, 2003

IMDb: 6.9 

Özet: Tracy Chevalier’in romanından uyarlanan film, Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosunun yaratılış sürecini çevreleyen olayları anlatır. Tablodaki kız hakkında çok az şey bilinmektedir. 1665 yılında Hollanda'sında geçen bu filmde on yedi yaşındaki Griet babası bir iş kazasında kör kalınca ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda kalır ve ressam Johannes Vermeer'in evinde hizmetçiliğe başlar. Griet, zamanla evli olan bu ressamın ilgisini çeker. Vermeer, onun yetiştirilme tarzı, eğitim düzeyi ve sosyal konum açısından çok farklı olmasına rağmen, renkler ve ışığı algılama kabiliyetini fark ederek onu resimlerinin gizemli dünyasına çeker. Bu ortak yönlerinden dolayı aralarındaki hizmetçi-efendi ilişkisi yerini yakınlaşmaya bırakır. 

Oyuncular: Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson 

Yönetmen: Peter Webber

12. In the Heart of the Sea, 2015

12. In the Heart of the Sea, 2015

IMDb: 6.9 

Özet: 1820 yılının kış ayları, Yeni İngiltere'nin balina gemisi Essex kimsenin inanamayacağı bir şey tarafından saldırıya uğrar. Gemiye saldıran şey İntikam duygusuyla dolu adeta irade sahibi bir balinadan başka bir şey değildir. Denizin Ortasında filmi bu olay sonrası gemide yaşananları ve mürettebatın hayatta kalmak için başvurduğu akıl almaz yöntemleri anlatan bir öykü. 

Oyuncular: Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan Gleeson 

Yönetmen: Ron Howard

11. On the Edge, 2001

11. On the Edge, 2001

IMDb: 6.9 

Özet: Babasının ölümünü kabullenmeyen 19 yaşındaki Jonathan Breech, çalıntı bir araba ile korkunç bir kaza geçirince, ona iki seçenek sunulur. Ya hapse gidecek ya da rehabilitasyon merkezinde belirli bir süre psikiyatrik tedavi görecektir. Hapishane yerine hastaneyi seçen Jonathan’ın istediği tek şey yalnız kalmaktır. Hayatla tüm bağlarını koparıp kendi içine dönen Jonathan, burada tanıştığı Toby ve Rachel ile yaşama yeniden sarılacaktır. 

Oyuncular: Cillian Murphy, Tricia Vessey, Martin Carney 

Yönetmen: John Carney

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10. Anthropoid, 2016

10. Anthropoid, 2016

IMDb: 7.2 

Özet: SS Generali Reinhard Heydrich'e düzenlenen suikast operasyonu Anthropoid'i konu alan film tarihi gerçeklere dayanıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Hitler'in 3. adamı olan Heydrich, Nihai Çözüm projesinin mimarı olarak tarihin en büyük utançlarından birine ön ayak olurken bir yandan da Çekoslavakyalı sürgündeki askerlerin hedefi haline geliyor. 

Oyuncular: Jamie Dornan, Cillian Murphy, Brian Caspe 

Yönetmen: Sean Ellis

9. Sunshine, 2007

9. Sunshine, 2007

IMDb: 7.2 

Özet: Yıl 2057, insanlık güneşin her geçen gün giderek yok olmasını izlemektedir… Bu insanlığın da yok olması demektir. Dünya’nın son umudu Icarus II adlı bir uzay gemisindeki sekiz kişilik erkek ve kadınlardan oluşan Kaptan Kaneda liderliğindeki ekiptedir. Görevleri güneşi tekrar hareket geçirmesi ve beslemesi beklenen bir nükleer başlığı taşımaktır. Bu yolculuk sırasında Dünya ile radio bağlantıları kesilir. Ekip bundan 7 yıl önce aynı amaçla göreve çıkarılan Icarus I’den değişik sinyaller almaya başlarlar. Yaşadıkları garip bir kaza onları görevlerini bir yana bırakıp hayatları için savaşmak zorunda bırakacaktır. Peki ya hepimizin geleceği... 

Oyuncular: Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans 

Yönetmen: Danny Boyle

8. Cold Mountain, 2003

8. Cold Mountain, 2003

IMDb: 7.2 

Özet: Film, Amerikan İç Savaşı'ndan hemen sonra evine dönen yaralı bir Güneyli askerin gözünden, tüm bir ulusun geçirdiği önemli bir döneme tanıklık ediyor. Inman güneydeki evine dönerken kafasında tek bir şey vardır, canından çok sevdiği Ada Monroe'nun güvenliği. Birbirine aşık bu iki insanın hayalini aynı rüya süslemektedir: Birbirlerine kavuşmak ve kaostan uzak huzur dolu bir yaşam sürebilmek. 

Oyuncular: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger 

Yönetmen: Anthony Minghella

7. 28 Days Later, 2002

7. 28 Days Later, 2002

IMDb: 7.5  

Özetİngiltere'de bir genetik araştırmalar kurumunda insan doğasındaki şiddet ve öfkeyle ilgili bazı tehlikeli deneyler yapılmış ve bunun sonucunda 'rage' adını verdikleri bir virüs geliştirilmiştir. 

Oyuncular: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston  

Yönetmen: Danny Boyle

6. The Wind That Shakes the Barley, 2006

6. The Wind That Shakes the Barley, 2006

IMDb: 7.5 

Özet: 1920'li yıllarda geçen bu filmde, bağımsız İrlanda Cumhuriyeti'nin ve Kuzey İrlanda'nın ortaya çıkışıyla sonuçlanan olaylar konu alınıyor. İngiliz askerlerinin zulmüne tanık olan Damien, zulme karşı direnen İrlandalı Cumhuriyetçilere katılır. Damien'ın ağabeyi Teddy de bu direniş grubunun liderliğini yapmaktadır. İki kardeş birlik ve beraberlik içerisinde direnişi sürdürmeye devam eder. Fakat barış anlaşmasının imzalanması ile iki kardeş ayrı saflarda yer almaya başlar. 

Oyuncular: Cillian Murphy, Pádraic Delaney, Liam Cunningham 

Yönetmen: Ken Loach

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5. Dunkirk, 2017

5. Dunkirk, 2017

IMDb: 7.8  

Özet: 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'ni konu edinen film, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin etrafının düşman askerleri tarafından sarılması ile başlar. Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan askerler, düşman saldırısına karşı çaresiz bir durumda kalırlar.  

Oyuncular: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance  

Yönetmen: Christopher Nolan

4. The Dark Knight Rises, 2012

4. The Dark Knight Rises, 2012

IMDb: 8.4 

Özet: Bölge Başsavcısı Harvey Dent'in ölümünün ardından Batman, savcının itibarının zedelenmemesi için Dent'in işlediği suçlardaki sorumluluğunu üstlenmiştir ve bundan dolayı Gotham Polis Teşkilatı tarafından aranmaktadır. 8 yıl sonra Batman, gizemli kadın Selina Kyle ve Gotham polislerini köşeye sıkıştıran yeni suç örgütü lideri acımasız Bane ile karşılaşmıştır. Kara Şövalye, kendisini düşman olarak gören şehrini korumak için bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Oyuncular: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway 

Yönetmen: Christopher Nolan

3. Peaky Blinders, 2013-2022

3. Peaky Blinders, 2013-2022

IMDb: 8.8  

Özet: Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.  

Oyuncular: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle  

Yaratıcı: Steven Knight

2. Inception, 2010

2. Inception, 2010

IMDb: 8.8  

Özet: Dom Cobb’un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Zamanla bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur.  

OyuncularLeonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page  

Yönetmen: Christopher Nolan

1. The Dark Knight, 2008

1. The Dark Knight, 2008

IMDb: 9.0  

Özet: Yüzbaşı Jim Gordon'un ve Bölge Savcısı Harvey Dent'in yardımıyla Batman şehrin sokaklarını sarmalayan suç şebekelerinin kökünü kurutmak için kolları sıvar. Bu ortaklık ilk başta etkilidir ancak daha sonra üçlü kendilerinin Gotham sakinlerinin Joker olarak tanıdığı yeni suç şebekesinin beynine yem olduklarını anlar.  

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart  

Yönetmen: Christopher Nolan

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