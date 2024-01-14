Oppenheimer'daki Performansıyla Altın Küre En İyi Oyuncu Ödülünü Alan Cillian Murphy'nin En İyi Yapımları

IMDb: 6.2

Özet: Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Juno’nun yıldızı Ellen Page ve Cillian Murphy’den olağanüstü bir psikolojik gerilim. John Skillpa Peacock, Nebraska’da kendi halinde yaşayan bir banka memurudur. Gözlerden uzak, izole edilmiş bir hayatı seçmiştir çünkü tüm kasabadan sakladığı bir sırrı vardır: John çift kişiliklidir ve diğer yarısı bir kadındır. Bu arada kasabanın yakınlarında bir tren kazası meydana gelir. Olaylar öyle bir gelişir ki John istemeden bir şekilde kazaya dahil olur. Bu kaza hem kasaba hem de John için bir dönüm noktası olacak, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Oyuncular: Cillian Murphy, Elliot Page, Susan Sarandon

Yönetmen: Michael Lander