Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız 10 Uzun Yol Şarkısı

Barış Manço da tam yolda dinlemelik albümleri olan bir sanatçı. Bu albümler içinde Gibi Gibi, tam bir yol şarkısı. Yolda enerjiyi yükselten şarkıya herkes eşlik edebiliyor. Eski olsa da 7'den 70'e herkes çok seviyor, bu yüzden yola en uygun şarkılardan biri zaten.