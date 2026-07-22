Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız 10 Uzun Yol Şarkısı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yolda olmanın en güzel yanlarından biri de doyasıya müzik dinlemek. Çalma listeniz yoksa yolda olmak eziyete dönüşebiliyor. Yol için doğru şarkıları bulmakta zorlanıyorsanız biz sizin yerinize bazı şarkıları seçtik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Journey - Don't Stop Believin'
2. ABBA - Dancing Queen
3. Barış Manço - Gibi Gibi
4. Sezen Aksu - Kaçın Kurası
5. Tarkan - Kuzu Kuzu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. ZAZ - Je Veux
7. MFÖ - Ele Güne Karşı
8. Sia - Cheap Thrills
9. Anne-Marie - Ciao Adios
10. Mirkelam - Elma Değil Ayva
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın