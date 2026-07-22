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Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız 10 Uzun Yol Şarkısı

etiket Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlamayacağınız 10 Uzun Yol Şarkısı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 21:01
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Yolda olmanın en güzel yanlarından biri de doyasıya müzik dinlemek. Çalma listeniz yoksa yolda olmak eziyete dönüşebiliyor. Yol için doğru şarkıları bulmakta zorlanıyorsanız biz sizin yerinize bazı şarkıları seçtik!

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1. Journey - Don't Stop Believin'

Yol şarkısı denilince akla ilk gelenlerden biri Don't Stop Believin' parçası. Klasik Journey şarkılarından biri olan parça yıllar geçse de etkisini hiç kaybetmiyor. Yolu daha heyecanlı ve eğlenceli geçirmek istiyorsanız son ses Don't Stop Believin' çalmayı denemelisiniz. Umut dolu şarkı ile yol çok daha huzurlu geçiyor.

2. ABBA - Dancing Queen

Yol şarkısı diyorsak ABBA'nın bütün şarkıları bu listeye eklenebilir elbette. Bir tane ekleyeceksek tercihimizi ikonik şarkılardan biri olan Dancing Queen'den yana kullanıyoruz. Modu saniyeler içinde yükselten şarkı ile yol boyunca dans etmek isteyeceksiniz. Hareketli şarkı yolu daha çekilebilir kılıyor elbette.

3. Barış Manço - Gibi Gibi

Barış Manço da tam yolda dinlemelik albümleri olan bir sanatçı. Bu albümler içinde Gibi Gibi, tam bir yol şarkısı. Yolda enerjiyi yükselten şarkıya herkes eşlik edebiliyor. Eski olsa da 7'den 70'e herkes çok seviyor, bu yüzden yola en uygun şarkılardan biri zaten.

4. Sezen Aksu - Kaçın Kurası

Sezen Aksu'nun yer almadığı bir yol playlisti olamaz elbette. Sezen'in şarkıları genelde duygusal, yol için pek uygun değil ama Kaçın Kurası şarkısı öyle değil. Kaçın Kurası tam yolda olmanın huzurunu ve enerjisini yansıtıyor. Uzun yola gidiyorsanız birkaç kere dinleme ihtimaliniz bile var!

5. Tarkan - Kuzu Kuzu

Pop, uzun yolun vazgeçilmezi. Pop deyince de Tarkan'dan başkası düşünülemez. Tarkan'ın tüm şarkılarını uzun yolda dinlesek olur ama bir tane seçeceksen Kuzu Kuzu, uzun yol için ideal. Hareketli ritmi yolda sıkıldığınız anlarda kurtarıcı oluyor. Şarkının sözlerini ezbere hep beraber söylemenin keyfi de çok başka.

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6. ZAZ - Je Veux

Fransızca şarkıcı ZAZ'ın herkesin bildiği şarkısı Je Veux, yolda olmanın keyfini yansıtan şarkılardan biri. Özgür ruhlu bir şarkı olan Je Veux, cazı modern bir yorumla birleştiriyor. Neşeli temposu yolda sıkıldığınız anlarda çoşmanıza yardımcı oluyor.

7. MFÖ - Ele Güne Karşı

MFÖ şarkılarının neşesi hiçbir şeyde yok desek yeridir. Hüzünlü şarkıları bile neşeyle yorumlayan MFÖ'nün en popüler şarkılarında biri de Ele Güne Karşı. Yolda eşlik ederek dinleyeceğiniz şarkı hem sözleri hem melodisiyle herkesi içine alan bir parça. Yol uzadığında ve keyifsizlik başladığında hemen açılması gereken şarkı bu yani!

8. Sia - Cheap Thrills

Sia şarkılarını yolda söylemenin keyfi çok başka. Cheap Thrills şarkısı, Sia'nın çoşturan şarkılarından biri. Son ses açıp dinleyeceğiniz şarkı yolun daha hızlı bitmesini sağlayacak. Herkesin aynı anda eşlik edip ritim tutacağı Cheap Thrills eğlenceli melodisiyle yolda uzun bekleyişleri kurtarıyor.

9. Anne-Marie - Ciao Adios

Son zamanların en sevilen sanatçısı Anne-Marie'nin yol için birçok uygun parçası var. Bunlar arasında Ciao Adios, diğerlerine göre biraz daha ön planda. Tempolu ritmiyle bilmeyenleri bile eğlendirecek şarkı yolculukta enerjinizin hep yüksek olmasını sağlıyor. Özellikle yaz yolculuklarında bu şarkı vazgeçilmezlerden biri.

10. Mirkelam - Elma Değil Ayva

Mirkelam, yol listelerinin olmazsa olmazı. Her şarkısı eğlenceli ve enerjik olan Mirkelam'ın Elma Değil Ayva şarkısı uzun yola çıktıysanız listenizde mutlaka yer almalı. Mirkelam'ın kendine özgü tarzına uygun şarkılarıyla yol çok daha hızlı geçiyor. Yoldayken eskilerden bir şeyler dinlemek için Mirkelam'ı da listenize eklemeniz gerekiyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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