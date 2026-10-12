Zafer Algöz ve Can Yılmaz Sahnede Yollarını Ayırdı: İkilinin Burda Olan Burda Kalır Gösterisi Sona Erdi!

Zafer Algöz'ü çoğumuz Ağır Roman'dan, Kurtlar Vadisi Pusu'dan ve yıllar içinde sayısız komedide hayat verdiği tiplemelerden tanıyoruz. Kars doğumlu usta oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın ardından uzun yıllar Devlet Tiyatroları sahnesinde oynadı, son yıllarda Netflix ve Exxen yapımlarında da boy gösterdi. Set ve sahne anılarını da Haşırt Dı Bilekbord gibi kitaplarda topladı. Can Yılmaz'sa kamera arkasının adamı: Cem Yılmaz'ın ağabeyi, Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı'nın konseptini ve metinlerini yazan senarist. Geçtiğimiz ağustosta kalp krizi geçiren kardeşi hakkındaki hadsiz yorumlara verdiği sert yanıtla da gündeme gelmişti.

İkilinin yolu Kafa Radyo'da kesişti. Burda Olan Burda Kalır ilk olarak bir radyo programıydı; Eylül 2019'da radyo macerası ikilinin kendi isteğiyle bitti ve sohbet YouTube'a taşındı. Set anıları, kamera arkası hikâyeler, birbirine durmadan laf yetiştiren iki eski dost... Formül tuttu. Program podcast olarak da dinlendi, sonra gösteriye dönüşüp salonlara çıktı. İkili 2023'teki Avrupa ve ABD turnesinde Londra'daki Bloomsbury Tiyatrosu'na bile konuk oldu.

Yıllardır kahkahayla anılan bu ortaklık için bugün hiç beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre Zafer Algöz ve Can Yılmaz yollarını ayırıyor, Burda Olan Burda Kalır'ın sahnedeki serüveni de sona eriyor.