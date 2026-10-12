Zafer Algöz ve Can Yılmaz Sahnede Yollarını Ayırdı: İkilinin Burda Olan Burda Kalır Gösterisi Sona Erdi!
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Zafer Algöz ile Can Yılmaz'ın yıllardır kahkaha garantisi olan ortaklığından hiç beklenmedik bir haber geldi. İkilinin şehir şehir gezdirdiği Burda Olan Burda Kalır gösterisinin sona erdiği öğrenildi. Gösterinin son bulması sevenlerini üzerken iki ismin bundan sonra sahneye ayrı ayrı çıkacak ve Zafer Algöz'ün yeni durağı şimdiden belli oldu.
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Zafer Algöz ve Can Yılmaz, radyoda başlayan sohbeti YouTube'a ve sahneye taşıyan ikiliydi.
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Burda Olan Burda Kalır bitti mi sorusu yanıtlandı, Zafer Algöz artık sahnede tek başına.
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