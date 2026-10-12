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Zafer Algöz ve Can Yılmaz Sahnede Yollarını Ayırdı: İkilinin Burda Olan Burda Kalır Gösterisi Sona Erdi!

Zafer Algöz ve Can Yılmaz Sahnede Yollarını Ayırdı: İkilinin Burda Olan Burda Kalır Gösterisi Sona Erdi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
12.10.2026 - 12:36
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Zafer Algöz ile Can Yılmaz'ın yıllardır kahkaha garantisi olan ortaklığından hiç beklenmedik bir haber geldi. İkilinin şehir şehir gezdirdiği Burda Olan Burda Kalır gösterisinin sona erdiği öğrenildi. Gösterinin son bulması sevenlerini üzerken iki ismin bundan sonra sahneye ayrı ayrı çıkacak ve Zafer Algöz'ün yeni durağı şimdiden belli oldu.

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Zafer Algöz ve Can Yılmaz, radyoda başlayan sohbeti YouTube'a ve sahneye taşıyan ikiliydi.

Zafer Algöz ve Can Yılmaz, radyoda başlayan sohbeti YouTube'a ve sahneye taşıyan ikiliydi.

Zafer Algöz'ü çoğumuz Ağır Roman'dan, Kurtlar Vadisi Pusu'dan ve yıllar içinde sayısız komedide hayat verdiği tiplemelerden tanıyoruz. Kars doğumlu usta oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın ardından uzun yıllar Devlet Tiyatroları sahnesinde oynadı, son yıllarda Netflix ve Exxen yapımlarında da boy gösterdi. Set ve sahne anılarını da Haşırt Dı Bilekbord gibi kitaplarda topladı. Can Yılmaz'sa kamera arkasının adamı: Cem Yılmaz'ın ağabeyi, Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı'nın konseptini ve metinlerini yazan senarist. Geçtiğimiz ağustosta kalp krizi geçiren kardeşi hakkındaki hadsiz yorumlara verdiği sert yanıtla da gündeme gelmişti.

İkilinin yolu Kafa Radyo'da kesişti. Burda Olan Burda Kalır ilk olarak bir radyo programıydı; Eylül 2019'da radyo macerası ikilinin kendi isteğiyle bitti ve sohbet YouTube'a taşındı. Set anıları, kamera arkası hikâyeler, birbirine durmadan laf yetiştiren iki eski dost... Formül tuttu. Program podcast olarak da dinlendi, sonra gösteriye dönüşüp salonlara çıktı. İkili 2023'teki Avrupa ve ABD turnesinde Londra'daki Bloomsbury Tiyatrosu'na bile konuk oldu.

Yıllardır kahkahayla anılan bu ortaklık için bugün hiç beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre Zafer Algöz ve Can Yılmaz yollarını ayırıyor, Burda Olan Burda Kalır'ın sahnedeki serüveni de sona eriyor.

Burda Olan Burda Kalır bitti mi sorusu yanıtlandı, Zafer Algöz artık sahnede tek başına.

Burda Olan Burda Kalır bitti mi sorusu yanıtlandı, Zafer Algöz artık sahnede tek başına.

Burda Olan Burda Kalır gerçekten bitti mi? Habere göre en azından sahne tarafında cevap evet. İkilinin, yaklaşık yedi yıldır birlikte sürdürdükleri gösteriyi noktalama kararı aldığı belirtiliyor. İki perdelik gösteri bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında tiyatro salonlarını ve kongre merkezlerini gezmişti. Yani 2019'da YouTube'da filizlenen ortaklığın sahnedeki son perdesi de böylece inmiş oldu. Ortada bir küslük olup olmadığı merak edilse de ayrılığın nedenine dair iki isimden henüz bir açıklama gelmedi. YouTube kanalının ve podcast'in akıbeti de belirsiz, bu konuda da bir duyuru yapılmadı. Zafer Algöz'ün seyircisini hiç bekletmeyeceği öğrenildi. 14 Ekim'de Ankara'da Loading adlı tek kişilik gösterisiyle sahneye çıkacak. Can Yılmaz'ın bundan sonraki planı ise şimdilik bilinmiyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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