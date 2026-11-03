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Z Kuşağının Vazgeçemediği Saç Modeline Uzmanlardan Uyarı

Z Kuşağının Vazgeçemediği Saç Modeline Uzmanlardan Uyarı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 12:21
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TikTok ve Instagram'da Z kuşağının vazgeçilmezi olan sıkı topuz (sleek bun) saç dökülmesinin sessiz nedenlerinden biri olabilir.

Uzmanlar, saçı sürekli ve sıkıca geriye toplayan modellerin köklere baskı yaparak 'traksiyon alopesisi' denen dökülmeye yol açabildiği konusunda uyarıyor. İlk belirtiler ise çoğu zaman gözden kaçıyor!

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Sorun topuzda değil, saçın ne kadar sıkı çekildiğinde

Sıkı topuz yapılmış saçın arkadan görünümü

Saçı jöleyle yatırıp ensede sıkıca toplayan 'sleek bun' ve şakaklardaki tutamları gererek göz kenarlarını kaldıran modeller, yüzü gergin ve kalkık gösterdiği için sosyal medyada estetik işlemlere hızlı bir alternatif gibi sunuluyor. Gün boyu, hatta uykuda bile çözülmeyen bu modeller saç köklerini sürekli gergin tutuyor.

Tıpta traksiyon alopesisi olarak bilinen bu dökülme türü, köklere uzun süre ya da tekrar tekrar uygulanan çekme kuvvetinden kaynaklanıyor. Sıkı at kuyrukları, örgüler ve kaynak saçlar da aynı riski taşıyor. En çok etkilenen bölgeler ise gerilimin en yüksek olduğu şakaklar ve alın çizgisi.

Topuz acıtıyorsa hemen çözün

Aynada saçını inceleyen kişi

İlk uyarı işareti oldukça basit: Saçı topladıktan sonra hissedilen gerginlik, kaşıntı, kızarıklık, iğnelenme ya da baş ağrısı. Zamanla alın çizgisinde kırık teller, şakaklarda seyrelme ve giderek geriye çekilen bir saç çizgisi görülebiliyor.

İyi haber şu ki erken fark edildiğinde dökülme geri dönebiliyor; sıkı modellere ara verildiğinde saç yeniden çıkabiliyor. Ancak gerilim aylarca, yıllarca sürerse kökler yerini skar dokusuna bırakıyor ve kayıp kalıcı hale geliyor. Bu noktada hiçbir serum ya da şampuan saçı geri getiremiyor.

Uzmanlar topuzdan tamamen vazgeçmeyi değil; saçı daha gevşek bağlamayı, modelleri sık sık değiştirmeyi, yumuşak tokalar kullanmayı ve saçı sıkıca bağlı halde uyumamayı öneriyor. Şakaklarında seyrelme fark edenlerin ise vakit kaybetmeden bir dermatoloğa görünmesi gerekiyor.

Birkaç dakikalık kalkık yüz etkisi, saç çizginizi feda etmeye değmez.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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