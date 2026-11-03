Z Kuşağının Vazgeçemediği Saç Modeline Uzmanlardan Uyarı
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TikTok ve Instagram'da Z kuşağının vazgeçilmezi olan sıkı topuz (sleek bun) saç dökülmesinin sessiz nedenlerinden biri olabilir.
Uzmanlar, saçı sürekli ve sıkıca geriye toplayan modellerin köklere baskı yaparak 'traksiyon alopesisi' denen dökülmeye yol açabildiği konusunda uyarıyor. İlk belirtiler ise çoğu zaman gözden kaçıyor!
Sorun topuzda değil, saçın ne kadar sıkı çekildiğinde
Topuz acıtıyorsa hemen çözün
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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