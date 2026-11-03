Z Kuşağının Vazgeçemediği Saç Modeline Uzmanlardan Uyarı

Saçı jöleyle yatırıp ensede sıkıca toplayan 'sleek bun' ve şakaklardaki tutamları gererek göz kenarlarını kaldıran modeller, yüzü gergin ve kalkık gösterdiği için sosyal medyada estetik işlemlere hızlı bir alternatif gibi sunuluyor. Gün boyu, hatta uykuda bile çözülmeyen bu modeller saç köklerini sürekli gergin tutuyor.

Tıpta traksiyon alopesisi olarak bilinen bu dökülme türü, köklere uzun süre ya da tekrar tekrar uygulanan çekme kuvvetinden kaynaklanıyor. Sıkı at kuyrukları, örgüler ve kaynak saçlar da aynı riski taşıyor. En çok etkilenen bölgeler ise gerilimin en yüksek olduğu şakaklar ve alın çizgisi.