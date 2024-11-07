Yüzü Yanan Beyza'nın MasterChef'e Dönüp Dönmeyeceğiyle İlgili Önemli Bir İddia Ortaya Atıldı

Ocak ayında final yapması beklenen MasterChef tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacıların kıyasıya bir mücadele içine girdiği MasterChef'te herkesi korkutan bir olay yaşanmıştı. Yarışma sırasında kızgın yağ ile yüzü yanan Beyza, tedavi altına alınmıştı. Bir süredir yarışmada yer almayan Beyza'nın dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Beyza ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.