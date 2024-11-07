Yüzü Yanan Beyza'nın MasterChef'e Dönüp Dönmeyeceğiyle İlgili Önemli Bir İddia Ortaya Atıldı
Yüzü Yanan Beyza'nın MasterChef'e Dönüp Dönmeyeceğiyle İlgili Önemli Bir İddia Ortaya Atıldı
Kaynak: https://x.com/suvivorturkiye/status/1...
Ocak ayında final yapması beklenen MasterChef tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacıların kıyasıya bir mücadele içine girdiği MasterChef'te herkesi korkutan bir olay yaşanmıştı. Yarışma sırasında kızgın yağ ile yüzü yanan Beyza, tedavi altına alınmıştı. Bir süredir yarışmada yer almayan Beyza'nın dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Beyza ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
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MasterChef Türkiye'de sezon finaline yaklaşık 2 ay kaldı.
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Yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele sürerken geçtiğimiz hafta herkesi korkutan bir olay yaşandı.
Dış çekimlerde tepsiyi çevirmeye çalışırken yüzüne kızgın yağ gelen Beyza'nın yüzü yanmış ve tedavi altına alındığı açıklanmıştı.
Başarılı yarışmacının tedavinin ardından yarışmaya dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
İddiaya göre yarışmaya dönme kararı tamamen Beyza'ya bırakılmış. İddiaya göre Beyza da yüzündeki yanıktan dolayı yakın zamanda izleyici karşısına çıkmak istemiyormuş.
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