Adaylar Belli Oldu, Oylama Başladı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri Ne Zaman Verilecek?
Adaylar Belli Oldu, Oylama Başladı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri Ne Zaman Verilecek?
Yarım asırdır yapılan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Ödül töreni için oylamalar 7-13 Kasım arasında yapılacak ve ödüller sahiplerini bulacak. Halk oylamasında her kategoriden çıkan 10 aday ikinci halk oylamasına çıkacak. Ardından jüri üyelerinin kararıyla kazananlar kesinleşecek. % 70 halk, % 30 jüri etkisiyle seçilecek ödül sahipleri Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ödülleriyle buluşacak.
Peki, bu yıl 50.'si düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek?
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Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 50. kez sahiplerini bulacak.
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7-13 Kasım tarihleri arasında halk oylamasına sunulan ödüller, 9 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezinde sahipleriyle buluşacak.
Bir kez daha Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunacağı ödül töreni için halk oylaması iki aşamalı yapılacak.
İlk aşamanın tamamlanmasının ardından her kategoriden 10 aday yeniden halk oylamasına sunulacak. % 70 halk, % 30 jüri üyelerinin etkisiyle belirlenecek kazananlar, 9 Kasım'da canlı yayında ilan edilecek.
Ödüllerin sahiplerini bulması için oylamanın başladığını bir kez daha hatırlatalım.
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