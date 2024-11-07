Adaylar Belli Oldu, Oylama Başladı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri Ne Zaman Verilecek?

Yarım asırdır yapılan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde adaylar belli oldu. Ödül töreni için oylamalar 7-13 Kasım arasında yapılacak ve ödüller sahiplerini bulacak. Halk oylamasında her kategoriden çıkan 10 aday ikinci halk oylamasına çıkacak. Ardından jüri üyelerinin kararıyla kazananlar kesinleşecek. % 70 halk, % 30 jüri etkisiyle seçilecek ödül sahipleri Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ödülleriyle buluşacak.

Peki, bu yıl 50.'si düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek?

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