Çayı da Yapılıyor, Reçeli de: Kendisi Küçük, Vücuda Faydaları Büyük
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Ekşi ve hafif tatlı lezzetiyle bilinen alıç, yüzyıllardır sindirim sorunları, kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon için kullanılıyor. Zengin antioksidan içeriği sayesinde tansiyonu ve kolesterolü düşürmeye, iltihabı azaltmaya ve sindirimi rahatlatmaya yardımcı olabiliyor.
İşte alıçın faydaları...
Alıç, bazı yaygın meyvelerden daha fazla lif, C vitamini ve antioksidan içeriyor.
Alıç, tansiyonu ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabiliyor.
Lif içeriği sindirimi destekliyor, bağırsaktaki faydalı bakterileri besliyor.
Alıç taze yenebiliyor, çayı, reçeli ve sirkesi de yapılıyor.
Kalp ilacı kullananlar alıç takviyesine başlamadan önce doktora danışmalı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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