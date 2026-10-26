Çayı da Yapılıyor, Reçeli de: Kendisi Küçük, Vücuda Faydaları Büyük

Geleneksel Çin tıbbında alıç, yüksek tansiyon için en sık önerilen besinlerden biri. 2020 tarihli bir derlemede, tablet ya da sıvı damla şeklinde alınan alıçın tansiyonu sınırda ya da hafif yüksek olan kişilerde kan basıncını düşürdüğü ve ciddi bir yan etki görülmediği bildirildi. Tip 2 diyabet hastalarıyla yapılan bir çalışmada da günde 1200 mg alıç özütü alanların küçük tansiyonu, plasebo alanlara göre belirgin şekilde daha fazla düştü.

İçerdiği flavonoid ve pektin sayesinde alıç özütü, toplam kolesterolü ve LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabiliyor.