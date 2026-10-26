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Çayı da Yapılıyor, Reçeli de: Kendisi Küçük, Vücuda Faydaları Büyük

Çayı da Yapılıyor, Reçeli de: Kendisi Küçük, Vücuda Faydaları Büyük

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:19
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Ekşi ve hafif tatlı lezzetiyle bilinen alıç, yüzyıllardır sindirim sorunları, kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon için kullanılıyor. Zengin antioksidan içeriği sayesinde tansiyonu ve kolesterolü düşürmeye, iltihabı azaltmaya ve sindirimi rahatlatmaya yardımcı olabiliyor.

İşte alıçın faydaları...

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Alıç, bazı yaygın meyvelerden daha fazla lif, C vitamini ve antioksidan içeriyor.

Alıç, bazı yaygın meyvelerden daha fazla lif, C vitamini ve antioksidan içeriyor.

Gül ailesinden Crataegus cinsine ait bu küçük meyvelerin rengi sarıdan koyu kırmızıya kadar değişiyor. Meyve pektin, kalsiyum ve C vitamini bakımından zengin. İçindeki organik asitler, C vitamininin ısıtıldığında bile tamamen yok olmasını engelliyor.

Alıçta bugüne kadar 170'ten fazla bileşik tanımlandı. Bunların başında, hücreleri hava kirliliği ve sigara dumanıyla artan serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olan polifenoller ve flavonoidler geliyor.

Alıç, tansiyonu ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabiliyor.

Alıç, tansiyonu ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabiliyor.

Geleneksel Çin tıbbında alıç, yüksek tansiyon için en sık önerilen besinlerden biri. 2020 tarihli bir derlemede, tablet ya da sıvı damla şeklinde alınan alıçın tansiyonu sınırda ya da hafif yüksek olan kişilerde kan basıncını düşürdüğü ve ciddi bir yan etki görülmediği bildirildi. Tip 2 diyabet hastalarıyla yapılan bir çalışmada da günde 1200 mg alıç özütü alanların küçük tansiyonu, plasebo alanlara göre belirgin şekilde daha fazla düştü.

İçerdiği flavonoid ve pektin sayesinde alıç özütü, toplam kolesterolü ve LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabiliyor.

Lif içeriği sindirimi destekliyor, bağırsaktaki faydalı bakterileri besliyor.

Lif içeriği sindirimi destekliyor, bağırsaktaki faydalı bakterileri besliyor.

Alıç yüzyıllardır özellikle hazımsızlık ve mide ağrısı için kullanılıyor. Meyvedeki lif kabızlığı azaltmaya yardımcı oluyor ve prebiyotik görevi görerek bağırsaktaki faydalı bakterileri besliyor.

Alıçtaki fenolik bileşikler, özellikle de fenolik asitler, sindirim sisteminde önemli rol oynuyor. Alıçla hazırlanan bitkisel karışımların ve özütlerin bağırsak hareketlerini iyileştirdiği görüldü.

Alıç taze yenebiliyor, çayı, reçeli ve sirkesi de yapılıyor.

Alıç taze yenebiliyor, çayı, reçeli ve sirkesi de yapılıyor.

Taze alıçın ekşi ve hafif tatlı bir tadı var. Kurutulmuş meyvesi, çiçekleri ve yapraklarıyla çay demlenebiliyor; reçel, şurup ve tatlılarda da kullanılıyor. Elma çekirdeğinde olduğu gibi alıç çekirdeğinde de zehirli siyanür bulunduğu için çekirdekleri yememek gerekiyor.

Alıçtan yapılan sirke, aromatik bileşenlerinin yanı sıra yüksek biyoaktif fenolik bileşikleriyle de besin değeri taşıyor. Alıçtan yapılan içecekler de lezzet ve besin değeri açısından zengin, ancak asit oranları yüksek.

Kalp ilacı kullananlar alıç takviyesine başlamadan önce doktora danışmalı.

Kalp ilacı kullananlar alıç takviyesine başlamadan önce doktora danışmalı.

Alıçın bilinen yan etkileri az ve genellikle hafif ya da orta düzeyde. Bulantı, baş dönmesi ve sindirim şikâyetleri görülebiliyor.

Ancak alıç, bazı kalp ilaçlarıyla birlikte alındığında zararlı bir etkileşime girebiliyor. Bu yüzden kalp ilacı kullananların alıç takviyesine başlamadan önce doktora danışması gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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