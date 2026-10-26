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Bölüm 3: Kendini Yönetemeyen, Hayatını Yönetemez

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Kubilay Aktaş
Kubilay Aktaş - yazio
26.10.2026 - 16:34
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İnsan çoğu zaman özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmek olarak tanımlar. Oysa insanın her istediğini yapabilmesi, özgürlükten çok denetimsizliktir. Çünkü arzuların güvenli bir sınırı yoktur. Bugün tatmin olan bir istek, yarın daha fazlasını ister. Dün yeterli görünen, bugün sıradanlaşır. Bu yüzden yalnızca arzularının peşinden yaşayan insan, aslında onların peşinden sürüklenmektedir.

Gerçek özgürlük ise canının istediğini yapabilmek değil; doğru olduğuna inandığı şeyi, istese veya istemese bile yapabilecek iradeye sahip olmaktır. Sabah erken kalkmak istemediği hâlde kalkabilmek... Öfkelendiği hâlde susabilmek... Haklı olduğu hâlde affedebilmek... Kazanç fırsatı karşısında haksızlığa yanaşmamak...

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İrade tam da burada görünür. Çünkü karakter, insanın rahat zamanlarında değil; zorlandığı anlarda ortaya çıkar.

İrade tam da burada görünür. Çünkü karakter, insanın rahat zamanlarında değil; zorlandığı anlarda ortaya çıkar.

Nefis daima kolay olanı seçmek ister. Az emek, çok sonuç... Az sorumluluk, çok ödül... Az fedakârlık, çok beklenti... Hayat ise bunun tam tersini öğretir.

Kalıcı olan her şey emek ister. Güven emek ister. Bilgelik emek ister. Ahlâk emek ister. İlişkiler emek ister. İnsan olmak bile emek ister.

Nefis ise emeği değil, doğrudan sonucu ister. Tohum ekmeden meyve beklemek gibi. Kitap okumadan bilgi sahibi olmak istemek gibi. Çalışmadan başarı beklemek gibi. Sevmeden sevilmek istemek gibi.

İnsan, hayatın düzenini kabul etmediğinde sürekli hayal kırıklığı yaşar. Çünkü varlığın temelinde süreç içinde bir oluş kanunu vardır. Derin ve kalıcı hiçbir dönüşüm bir gecede gerçekleşmez; her gelişim sabır, emek ve süreklilik ister.

İnsanın iç dünyasında iki farklı çağrı vardır. Biri sürekli daha fazlasını ister, diğeri ise yetinmeyi bilir. Biri hazza yönelir, diğeri anlam arar. Biri yalnızca bugünü düşünür, diğeri sonunu hesaba katar. Biri sadece almak ister, diğeri vermeyi de bilir.

Bu iki ses hayat boyunca tamamen susmaz. Olgunlaşan insan ise, yanlış sesi tamamen yok eden kişi değil, doğru sesi daha açık duymayı öğrenen kişidir. Bu yüzden güçlü insanlar, içinde mücadele yaşamayanlar değil; o mücadeleyi sağlıklı şekilde yönetebilenlerdir.

Modern hayat, çoğu zaman nefsi besleyen bir düzen üzerine kurulmuş gibidir. Her yerde insana daha fazlasını vaat eden çağrılar vardır.

Modern hayat, çoğu zaman nefsi besleyen bir düzen üzerine kurulmuş gibidir. Her yerde insana daha fazlasını vaat eden çağrılar vardır.

'Daha iyisine sahip ol.'

'Daha çok görün.'

'Daha fazla tüket.'

'Daha çok kazan.'

'Daha çok göster.'

Bu çağrıların ortak bir özelliği vardır: İnsana hiçbir zaman 'Yeter.' Dedirtmez. Çünkü tüketim kültürü tatmin olmuş insan istemez, sürekli eksik hisseden insan ister. Kendisini başkalarıyla kıyaslayan insan ister. Yeni hedeflerin peşinde durmadan koşan insan ister. Bu yüzden insan, dışarıdan her şeye sahip görünse bile içeride derin bir yoksunluk yaşayabilir. Çünkü eksiklik çoğu zaman sahip olunanların azlığından değil, arzuların sınırsızlığından doğar.

Nefsi eğitmek, hayatın güzelliklerinden kaçmak değildir. Asıl mesele, o güzelliklerle doğru bir ilişki kurabilmektir.

Mal sahibi olmak kötü değildir; malın sahibine dönüşmek kötüdür.

Başarılı olmak tehlikeli değildir; başarıyı kimliğinin temeline dönüştürmek tehlikelidir.

İnsanların sevgisini kazanmak güzeldir fakat kendi değerini yalnızca onların onayına bağlamak ağır bir esarettir.

İnsan, sahip olduklarını yönetebildiği sürece özgürdür. Sahip oldukları onu yönetmeye başladığında ise bağımlılık başlar. Bu yüzden gerçek eğitim, dış dünyayı değiştirmekten önce iç dünyayı inşa etmektir.

Arzularını tanımayan biri onları yönetemez.

Zaaflarını kabul etmeyen biri onları aşamaz.

Sınırlarını görmeyen biri ise gücünü doğru kullanamaz.

İnsan, kendisini yönetmeyi öğrendiği ölçüde hayatını da yönetmeye başlar.

Çünkü dış dünyada kurulan her düzenin temeli, insanın kendi içinde kurduğu düzendir.

Nefis insanın En Yakın Dostu mu, En Büyük İmtihanı mı?

Nefis insanın En Yakın Dostu mu, En Büyük İmtihanı mı?

Modern insanın en büyük yanılgılarından biri özgür olduğunu zannetmesidir. Seçim yapabildiği için kendisini bağımsız sanır. Oysa çoğu zaman seçen kendisi değil, alışkanlıklarıdır. Karar veren iradesi değil, arzularıdır.

İnsan dış dünyada özgürleşmeye çalışırken iç dünyasında fark etmediği bir bağımlılığın içine düşebilir. Kadim hikmet bu durumu, nefsin hâkimiyeti olarak adlandırır.

Nefis yalnızca haz peşinde koşmaz; aynı zamanda kendi haklılığını da korumaya çalışır.

İnsan hata yaptığında çoğu zaman önce gerçeği değil, kendisini savunur. Kusurunu görmek yerine mazeret üretir. Böylece hakikate değil, kendi kurduğu hikâyeye inanmaya başlar.

Bu yüzden insanın en çetin mücadelesi, dışarıdaki düşmanlarla değil, iç dünyasında kurduğu savunmalarla yaşanır.

Nefsin en belirgin özelliklerinden biri de kendisini merkeze yerleştirmesidir. Her olay önce şu sorularla değerlendirilir:

'Bu bana ne kazandırıyor?'

'Beni nasıl etkiliyor?'

'Ben ne hissediyorum?'

Bu bakış güçlendikçe insanın dünyası daralmaya başlar. Çünkü artık merkezde hakikat değil, benlik vardır.

Ruh olgunlaştıkça ise merkezin yönü değişir.

Ruh olgunlaştıkça ise merkezin yönü değişir.

'Ben ne istiyorum?' sorusunun yerini,

'Doğru olan nedir?'

'Hak olan nedir?'

'Allah benden ne istiyor?' soruları almaya başlar.

İşte nefis ile ruh arasındaki temel ayrım da burada belirginleşir. Nefis kendisini merkeze alır, ruh ise hakikati. 

İnsan çoğu zaman kendisini yani nefsini sevdiğini söyler. Oysa gerçek sevgi, sevdiği kişinin her isteğini yerine getirmek değildir. Bir anne çocuğunu sevdiği için her arzusunu karşılamaz. Bir doktor hastasını sevdiği için her talebini kabul etmez. Bir öğretmen öğrencisini sevdiği için gerektiğinde onu disipline eder. Demek ki sevgi, sevdiğinin her hoşuna gideni vermek değil; onun iyiliğine olanı yapabilmektir.

Aynı ölçü nefis için de geçerlidir. Nefsini gerçekten seven insan, onu her istediğine ulaştıran kişi değildir; onu yanlışlarından koruyabilen kişidir. Çünkü bazı arzular ilk anda tatlı görünür; fakat zamanla insanın huzurunu tüketir.

Bugün sınırsız gibi sunulan birçok özgürlük, yarının bağımlılıklarını üretmektedir.

İnsan önce arzularını yönettiğini zanneder. Sonra fark eder ki arzular onu yönetmeye başlamıştır. Kadim hikmet, nefsi terbiye etmeyi sürekli bir baskı değil; gerçek özgürlüğün başlangıcı olarak görür. Çünkü kendisini yönetemeyen biri, hiçbir şeyi hakkıyla yönetemez.

Öfkesini kontrol edemeyen güçlü değildir. Hazlarını erteleyemeyen özgür değildir. Beğenilme ihtiyacına teslim olan bağımsız değildir. İnsanın gerçek kuvveti, dış dünyaya hükmetmesinde değil; iç dünyasında denge kurabilmesindedir.

Bu sebeple bütün büyük eğitim gelenekleri önce insanın iç disiplinini inşa etmeye çalışmıştır. Dış başarılar, sağlam bir iç düzenin üzerine kurulabilir.

Bugün kişisel gelişim dünyasında sıkça duyduğumuz 'Kendin ol.', 'İçinden geleni yap.' ve 'Kalbinin sesini dinle.' gibi cümleler ilk bakışta çekici görünür. Fakat insanın içinde yalnızca ruh konuşmaz. Nefis de konuşur. Arzular da konuşur. Korkular da konuşur. Geçmiş yaralar da konuşur. Alışkanlıklar da konuşur.

Bu yüzden mesele, içimizden gelen her sesi öylece takip etmek değildir. Asıl mesele, hangi sesin bizi hakikate yaklaştırdığını ayırt edebilmektir. İnsanın olgunluğu da tam burada başlar.

Her isteğini mutlak hedef saymadığında,

Her duygusunu sorgulanamaz kabul etmediğinde,

İçindeki sesleri tanımaya başladığında, 

Nefis artık efendi olmaktan çıkar.

Terbiye edilen, yönlendirilen ve insana hizmet eden bir yol arkadaşına dönüşür.

İnsan da ancak o zaman gerçek anlamda kendisinin efendisi olur.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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