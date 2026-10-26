Bölüm 3: Kendini Yönetemeyen, Hayatını Yönetemez

Nefis daima kolay olanı seçmek ister. Az emek, çok sonuç... Az sorumluluk, çok ödül... Az fedakârlık, çok beklenti... Hayat ise bunun tam tersini öğretir.

Kalıcı olan her şey emek ister. Güven emek ister. Bilgelik emek ister. Ahlâk emek ister. İlişkiler emek ister. İnsan olmak bile emek ister.

Nefis ise emeği değil, doğrudan sonucu ister. Tohum ekmeden meyve beklemek gibi. Kitap okumadan bilgi sahibi olmak istemek gibi. Çalışmadan başarı beklemek gibi. Sevmeden sevilmek istemek gibi.

İnsan, hayatın düzenini kabul etmediğinde sürekli hayal kırıklığı yaşar. Çünkü varlığın temelinde süreç içinde bir oluş kanunu vardır. Derin ve kalıcı hiçbir dönüşüm bir gecede gerçekleşmez; her gelişim sabır, emek ve süreklilik ister.

İnsanın iç dünyasında iki farklı çağrı vardır. Biri sürekli daha fazlasını ister, diğeri ise yetinmeyi bilir. Biri hazza yönelir, diğeri anlam arar. Biri yalnızca bugünü düşünür, diğeri sonunu hesaba katar. Biri sadece almak ister, diğeri vermeyi de bilir.

Bu iki ses hayat boyunca tamamen susmaz. Olgunlaşan insan ise, yanlış sesi tamamen yok eden kişi değil, doğru sesi daha açık duymayı öğrenen kişidir. Bu yüzden güçlü insanlar, içinde mücadele yaşamayanlar değil; o mücadeleyi sağlıklı şekilde yönetebilenlerdir.