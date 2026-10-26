Bölüm 3: Kendini Yönetemeyen, Hayatını Yönetemez

'Ben ne istiyorum?' sorusunun yerini,
'Doğru olan nedir?'
'Hak olan nedir?'
'Allah benden ne istiyor?' soruları almaya başlar.
İşte nefis ile ruh arasındaki temel ayrım da burada belirginleşir. Nefis kendisini merkeze alır, ruh ise hakikati.
İnsan çoğu zaman kendisini yani nefsini sevdiğini söyler. Oysa gerçek sevgi, sevdiği kişinin her isteğini yerine getirmek değildir. Bir anne çocuğunu sevdiği için her arzusunu karşılamaz. Bir doktor hastasını sevdiği için her talebini kabul etmez. Bir öğretmen öğrencisini sevdiği için gerektiğinde onu disipline eder. Demek ki sevgi, sevdiğinin her hoşuna gideni vermek değil; onun iyiliğine olanı yapabilmektir.
Aynı ölçü nefis için de geçerlidir. Nefsini gerçekten seven insan, onu her istediğine ulaştıran kişi değildir; onu yanlışlarından koruyabilen kişidir. Çünkü bazı arzular ilk anda tatlı görünür; fakat zamanla insanın huzurunu tüketir.
Bugün sınırsız gibi sunulan birçok özgürlük, yarının bağımlılıklarını üretmektedir.
İnsan önce arzularını yönettiğini zanneder. Sonra fark eder ki arzular onu yönetmeye başlamıştır. Kadim hikmet, nefsi terbiye etmeyi sürekli bir baskı değil; gerçek özgürlüğün başlangıcı olarak görür. Çünkü kendisini yönetemeyen biri, hiçbir şeyi hakkıyla yönetemez.
Öfkesini kontrol edemeyen güçlü değildir. Hazlarını erteleyemeyen özgür değildir. Beğenilme ihtiyacına teslim olan bağımsız değildir. İnsanın gerçek kuvveti, dış dünyaya hükmetmesinde değil; iç dünyasında denge kurabilmesindedir.
Bu sebeple bütün büyük eğitim gelenekleri önce insanın iç disiplinini inşa etmeye çalışmıştır. Dış başarılar, sağlam bir iç düzenin üzerine kurulabilir.
Bugün kişisel gelişim dünyasında sıkça duyduğumuz 'Kendin ol.', 'İçinden geleni yap.' ve 'Kalbinin sesini dinle.' gibi cümleler ilk bakışta çekici görünür. Fakat insanın içinde yalnızca ruh konuşmaz. Nefis de konuşur. Arzular da konuşur. Korkular da konuşur. Geçmiş yaralar da konuşur. Alışkanlıklar da konuşur.
Bu yüzden mesele, içimizden gelen her sesi öylece takip etmek değildir. Asıl mesele, hangi sesin bizi hakikate yaklaştırdığını ayırt edebilmektir. İnsanın olgunluğu da tam burada başlar.
Her isteğini mutlak hedef saymadığında,
Her duygusunu sorgulanamaz kabul etmediğinde,
İçindeki sesleri tanımaya başladığında,
Nefis artık efendi olmaktan çıkar.
Terbiye edilen, yönlendirilen ve insana hizmet eden bir yol arkadaşına dönüşür.
İnsan da ancak o zaman gerçek anlamda kendisinin efendisi olur.