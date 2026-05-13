article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yüzlerce Değil, Binlerce! Yolcu Otobüsünde Canlı 'Yeşil Algler' Ele Geçirildi

Yüzlerce Değil, Binlerce! Yolcu Otobüsünde Canlı 'Yeşil Algler' Ele Geçirildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 08:02

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde, bir yolcu otobüsünde bulunanlar ekipleri şaşkına çevirdi. Toplam ağırlığı 8,5 kilogram olan 2 bin 125 adet canlı yeşil alg ele geçirildi! Yeşil algler, yurda kaçak yollarla sokulacaktı.

Olayla ilgili 5 kişiye 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onlarca, yüzlerce değil, binlerce yeşil alg ele geçirildi!

Onlarca, yüzlerce değil, binlerce yeşil alg ele geçirildi!

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yolcu otobüsünde bulunanlar, ekipleri bile şaşkına çevirdi.

Aramada, 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil algın yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, canlı yeşil alg ve nakil vasıtası olarak kullanılan araca, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı alınmak üzere el konuldu. Ayrıca, araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nu uyarınca 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

Yeşil Alg Nedir?

Yeşil algler (Chlorophyta), klorofil a ve b pigmentleri sayesinde yeşil renkte olan, tek veya çok hücreli, fotosentetik su canlılarıdır. Tatlı sularda, denizlerde ve nemli karasal ortamlarda yaşarlar. Su ekosistemlerinde oksijen ve besin kaynağı olarak kilit rol oynarlar ve kara bitkilerinin evrimsel ataları kabul edilirler. 

Yeşil alg (özellikle popüler adıyla Marimo yosun topları) kaçakçılığı, temel olarak bu canlıların akvaryum dünyasındaki yüksek ticari değeri, doğadan toplanmalarının yasak olması ve ithalat kısıtlamalarından kaçınma isteği nedeniyle yapılır. Yeşil algler (örneğin Spirulina veya Chlorella türleri), aynı zamanda yüksek protein, vitamin ve antioksidan içerikleri nedeniyle süper gıda veya besin takviyesi olarak büyük bir pazara sahiptir. Alg kaçakçılığının en kritik nedenlerinden biri sıkı denetimlerdir. 2021 yılında, ithal edilen birçok yeşil alg topunda oldukça istilacı olan Zebra Midyeleri tespit edilmiştir. Bu midyeler ekosisteme ve su sistemlerine büyük zarar verdiği için birçok ülke ithalatı yasaklamış veya çok sıkı karantina kuralları getirmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın