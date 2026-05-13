Yüzlerce Değil, Binlerce! Yolcu Otobüsünde Canlı 'Yeşil Algler' Ele Geçirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yolcu otobüsünde bulunanlar, ekipleri bile şaşkına çevirdi.

Aramada, 8 kilo 500 gram ağırlığında 2 bin 125 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil algın yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince olay yerinde gerçekleştirilen incelemede, canlı yeşil alg ve nakil vasıtası olarak kullanılan araca, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı alınmak üzere el konuldu. Ayrıca, araçta bulunan 5 kişiye, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nu uyarınca 474 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

Yeşil Alg Nedir?

Yeşil algler (Chlorophyta), klorofil a ve b pigmentleri sayesinde yeşil renkte olan, tek veya çok hücreli, fotosentetik su canlılarıdır. Tatlı sularda, denizlerde ve nemli karasal ortamlarda yaşarlar. Su ekosistemlerinde oksijen ve besin kaynağı olarak kilit rol oynarlar ve kara bitkilerinin evrimsel ataları kabul edilirler.

Yeşil alg (özellikle popüler adıyla Marimo yosun topları) kaçakçılığı, temel olarak bu canlıların akvaryum dünyasındaki yüksek ticari değeri, doğadan toplanmalarının yasak olması ve ithalat kısıtlamalarından kaçınma isteği nedeniyle yapılır. Yeşil algler (örneğin Spirulina veya Chlorella türleri), aynı zamanda yüksek protein, vitamin ve antioksidan içerikleri nedeniyle süper gıda veya besin takviyesi olarak büyük bir pazara sahiptir. Alg kaçakçılığının en kritik nedenlerinden biri sıkı denetimlerdir. 2021 yılında, ithal edilen birçok yeşil alg topunda oldukça istilacı olan Zebra Midyeleri tespit edilmiştir. Bu midyeler ekosisteme ve su sistemlerine büyük zarar verdiği için birçok ülke ithalatı yasaklamış veya çok sıkı karantina kuralları getirmiştir.