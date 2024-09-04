Yürüyüş Yaparken Adımlarına Ritmiyle Hız Katacak 10 Synthwave Şarkısı

Synthwave, 80'lerin müzik ve görsel estetiğinden ilham alan, retro-fütüristik bir hava yaratan bir müzik türü. Analog synthesizer sesleri, güçlü bas hatları ve eski video oyunlarından alınan tınılar bu türün en belirgin özellikleri. Kavinsky, Perturbator ve Carpenter Brut gibi isimlerle popüler olan synthwave, neon ışıklar ve bilim kurgu temalarıyla yürüyüşüne eşik edecek bir tür!