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Yürüyüş Yaparken Adımlarına Ritmiyle Hız Katacak 10 Synthwave Şarkısı

etiket Yürüyüş Yaparken Adımlarına Ritmiyle Hız Katacak 10 Synthwave Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 21:30

Synthwave, 80'lerin müzik ve görsel estetiğinden ilham alan, retro-fütüristik bir hava yaratan bir müzik türü. Analog synthesizer sesleri, güçlü bas hatları ve eski video oyunlarından alınan tınılar bu türün en belirgin özellikleri. Kavinsky, Perturbator ve Carpenter Brut gibi isimlerle popüler olan synthwave, neon ışıklar ve bilim kurgu temalarıyla yürüyüşüne eşik edecek bir tür!

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1. Kavinsky - Nightcall

2. Perturbator - Future Club

3. The Midnight - Sunset

4. Carpenter Brut - Turbo Killer

5. GUNSHIP - Dark All Day

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6. Mitch Murder - Breeze

7. FM-84 - Running in the Night

8. Dance with the Dead - Diabolic

9. Dynatron - Dust of the Saturn

10. Power Glove - Vengeance

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