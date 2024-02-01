Yurt Dışında Olması Tartışma Yaratmıştı: Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay Savunması

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022'de Gezi Parkı davasında Osman Kavala'yı 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay dahil 7 sanığı ise “hükümetin ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

25 Nisan 2022’de tutuklanan Can Atalay, 14 Mayıs’ta milletvekili seçildi.

Sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi, cezaevinden tahliye edilmeyen Can Atalay için iki kez hak ihlali kararı verdi ancak Yargıtay buna uymadı.

Can Atalay dosyası bu nedenle bir yargı krizine dönüştü.

Son olarak 30 Ocak'ta Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesine ilişkin karar Meclis'te okundu.

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