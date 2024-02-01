Yurt Dışında Olması Tartışma Yaratmıştı: Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay Savunması
Yurt Dışında Olması Tartışma Yaratmıştı: Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay Savunması
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü oturum sırasında yurtdışında olması büyük tartışma yaratan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş kendisinin Türkiye'de olması durumunda dahi kararın yine Bekir Bozdağ tarafından okutulacağı açıklamasını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği 30 Ocak'ta Meclis'te büyük protestolar eşliğinde düşürüldü.
Daha önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açacak kararın kendisi yurt dışındayken Genel Kurul'da okunmasını istediği iddia edilmişti. Kararı okutan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise bir anda eleştiri oklarının çevrildiği isim olmuştu.
Kararın okutulması öncesi söz alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis tarihinin en sert konuşmalarından birini yapmış ve Bekir Bozdağ'ı hedef almıştı.
Tartışmaların merkezindeki isimlerden olan Numan Kurtulmuş bugün Can Atalay kararı okunurken yurtdışında olmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanı'nın teamüller gereği Meclisi ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü Meclisin çalışmalarında Genel Kurul yönetimi nöbetçi başkanvekili tarafından deruhte edilmektedir" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Can Atalay kimdir ve Can Atalay kararı neden bu kadar tartışılıyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın