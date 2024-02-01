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Yurt Dışında Olması Tartışma Yaratmıştı: Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay Savunması

Yurt Dışında Olması Tartışma Yaratmıştı: Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay Savunması

Bekir Bozdağ Numan Kurtulmuş Can Atalay
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 18:25

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü oturum sırasında yurtdışında olması büyük tartışma yaratan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş kendisinin Türkiye'de olması durumunda dahi kararın yine Bekir Bozdağ tarafından okutulacağı açıklamasını yaptı.

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği 30 Ocak'ta Meclis'te büyük protestolar eşliğinde düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği 30 Ocak'ta Meclis'te büyük protestolar eşliğinde düşürüldü.

Daha önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açacak kararın kendisi yurt dışındayken Genel Kurul'da okunmasını istediği iddia edilmişti. Kararı okutan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise bir anda eleştiri oklarının çevrildiği isim olmuştu.

Daha önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açacak kararın kendisi yurt dışındayken Genel Kurul'da okunmasını istediği iddia edilmişti. Kararı okutan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise bir anda eleştiri oklarının çevrildiği isim olmuştu.

Kararın okutulması öncesi söz alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis tarihinin en sert konuşmalarından birini yapmış ve Bekir Bozdağ'ı hedef almıştı.

Kararın okutulması öncesi söz alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis tarihinin en sert konuşmalarından birini yapmış ve Bekir Bozdağ'ı hedef almıştı.

Erkan Baş konuşmasında şunları söylemişti:

'Kararı Numan Kurtulmuş okumuyor, okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celal Adan okumuyor, Sırrı Süreyya Önder okumuyor. Gülizar Hanım okumuyor...

Ama Bekir Bozdağ okuyor. Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak.'

Tartışmaların merkezindeki isimlerden olan Numan Kurtulmuş bugün Can Atalay kararı okunurken yurtdışında olmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Tartışmaların merkezindeki isimlerden olan Numan Kurtulmuş bugün Can Atalay kararı okunurken yurtdışında olmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanı'nın teamüller gereği Meclisi ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü Meclisin çalışmalarında Genel Kurul yönetimi nöbetçi başkanvekili tarafından deruhte edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanı'nın teamüller gereği Meclisi ne zaman yöneteceği bellidir. Biz bu hafta Ankara’da olsaydık dahi kararı yine Sayın Bozdağ okutacaktı. Çünkü Meclisin çalışmalarında Genel Kurul yönetimi nöbetçi başkanvekili tarafından deruhte edilmektedir" ifadelerini kullandı.
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Can Atalay kimdir ve Can Atalay kararı neden bu kadar tartışılıyor?

Can Atalay kimdir ve Can Atalay kararı neden bu kadar tartışılıyor?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022'de Gezi Parkı davasında Osman Kavala'yı 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay dahil 7 sanığı ise “hükümetin ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

25 Nisan 2022’de tutuklanan Can Atalay, 14 Mayıs’ta milletvekili seçildi. 

Sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi, cezaevinden tahliye edilmeyen Can Atalay için iki kez hak ihlali kararı verdi ancak Yargıtay buna uymadı. 

Can Atalay dosyası bu nedenle bir yargı krizine dönüştü. 

Son olarak 30 Ocak'ta Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesine ilişkin karar Meclis'te okundu. 

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