Yurt dışında Satılan Nutella ve Türkiye'deki Nutella Arasındaki Farkın Sebebi Ne?

Alım gücümüzün düşmesi, enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesi ürünleri bizim için daha kıymetli hale getirdiği gibi kalitesini de sorgulatmaya başladı. Özellikle yurt dışı menşeili ürünlerin ülkemizde satılanlara kıyasla düşük kaliteli olduğunu düşünenler de var. Peki bu farkın sebebi ne?