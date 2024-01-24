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Yurt dışında Satılan Nutella ve Türkiye'deki Nutella Arasındaki Farkın Sebebi Ne?

Yurt dışında Satılan Nutella ve Türkiye'deki Nutella Arasındaki Farkın Sebebi Ne?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.01.2024 - 16:45

Alım gücümüzün düşmesi, enflasyonun yüksek seviyelerde seyretmesi ürünleri bizim için daha kıymetli hale getirdiği gibi kalitesini de sorgulatmaya başladı. Özellikle yurt dışı menşeili ürünlerin ülkemizde satılanlara kıyasla düşük kaliteli olduğunu düşünenler de var. Peki bu farkın sebebi ne?

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Geçtiğimiz gün arabası pas tutan bir tüketiciye üretici firmanın Türkiye'nin Avrupa ülke olmaması gerekçesiyle hakkını vermediği iddiaları çokça konuşulmuştu.

Buna ek olarak Türkiye'ye üretilen ürünlerin dünyanın geri kalanına kıyasla daha kalitesiz olduğu iddia edildi.

Buna ek olarak Türkiye'ye üretilen ürünlerin dünyanın geri kalanına kıyasla daha kalitesiz olduğu iddia edildi.

Tabii yurt dışı tecrübesi olanlar da bu sava destek verdi.

Tabii yurt dışı tecrübesi olanlar da bu sava destek verdi.
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Ünlü bir fındık kreması da en çok kıyaslama yapılan ürünlerden...

Ünlü bir fındık kreması da en çok kıyaslama yapılan ürünlerden...

Tabii fiyatlar yakın olmasına rağmen aynı kaliteyi bulamadığını iddia edenler de var.

Tabii fiyatlar yakın olmasına rağmen aynı kaliteyi bulamadığını iddia edenler de var.
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Reçetelere baktığımızda iki ürünün de içerikleri aynı, hatta değerleri de birebir.

Reçetelere baktığımızda iki ürünün de içerikleri aynı, hatta değerleri de birebir.

Ancak henüz bir açıklama gelmese de bu farkın sebebinin kullanılan katkı maddeleri, bu maddelerin oranları ve ülkedeki denetime bağlı olarak eklenen veya çıkarılan maddeler olduğu düşünülüyor.

Ancak henüz bir açıklama gelmese de bu farkın sebebinin kullanılan katkı maddeleri, bu maddelerin oranları ve ülkedeki denetime bağlı olarak eklenen veya çıkarılan maddeler olduğu düşünülüyor.

Peki sizce elektronikten gıdaya aynı gibi görünen ürünlerin daha kalitesizini almamızın sebebi ne?

Peki sizce elektronikten gıdaya aynı gibi görünen ürünlerin daha kalitesizini almamızın sebebi ne?
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