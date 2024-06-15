Yunus Emre'nin Jet Skiyle Üzerine Gittiği Nagihan'dan Çok Konuşulacak Sözler

'Yazdığım, çizdiğim şeyler yalan şeyler ya da iftira değildi. Bazı olaylar kamera önünde olmadı çünkü ekipte yoktu o esnada... Hiçbir şekilde ben onunla muhatap olmadım. Göz göze bile gelmiyordum. Darp edildim yani. Burada Acun Bey'in veya Acun Medya ekibinin hiçbir suçu yok.'