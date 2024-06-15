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Yunus Emre'nin Jet Skiyle Üzerine Gittiği Nagihan'dan Çok Konuşulacak Sözler

Yunus Emre'nin Jet Skiyle Üzerine Gittiği Nagihan'dan Çok Konuşulacak Sözler

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 20:42

Survivor All Star'da ödülde yaşanan jet ski kazası hala hafızalarınızdadır. Yunus Emre'nin jet skiyle birlikte Nagihan'ın üzerine gittiği anlar büyük şok yaratırken, Nagihan bu konu hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

KAYNAK: Magazin Burada

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Olayların programı Survivor All Star'da pek çok kavganın yanı sıra büyük bir kaza yaşanmıştı.

Olayların programı Survivor All Star'da pek çok kavganın yanı sıra büyük bir kaza yaşanmıştı.

Ödüle giden Kırmızı takımda Yunus Emre'nin jet skiyle doğrudan Nagihan'ın üzerine gitmesiyle büyük bir kazadan kıl payı kurtulan Nagihan'nın şokunu ekran başında biz de hissetmiştik.

Ödüle giden Kırmızı takımda Yunus Emre'nin jet skiyle doğrudan Nagihan'ın üzerine gitmesiyle büyük bir kazadan kıl payı kurtulan Nagihan'nın şokunu ekran başında biz de hissetmiştik.

Yunus Emre'nin özür dilemesine rağmen Nagihan'ın korkusu gözlerinden okunurken, yarışmanın ardından Nagihan bu konuda açıklama yaptı.

Yunus Emre'nin özür dilemesine rağmen Nagihan'ın korkusu gözlerinden okunurken, yarışmanın ardından Nagihan bu konuda açıklama yaptı.

Survivor finalinde Magazin Burada kameralarına konuşan Nagihan, Yunus Emre için "tehlikeli insan" derken, göz göze bile gelemediğini belirtti.

Survivor finalinde Magazin Burada kameralarına konuşan Nagihan, Yunus Emre için "tehlikeli insan" derken, göz göze bile gelemediğini belirtti.

"Aynı proje altında olduğumuz için konuşulacak şeyler var, konuşulmayacak şeyler var. Çok çok canım yandı. Survivor değil başka bir şeydi."

"Aynı proje altında olduğumuz için konuşulacak şeyler var, konuşulmayacak şeyler var. Çok çok canım yandı. Survivor değil başka bir şeydi."

'Yazdığım, çizdiğim şeyler yalan şeyler ya da iftira değildi. Bazı olaylar kamera önünde olmadı çünkü ekipte yoktu o esnada... Hiçbir şekilde ben onunla muhatap olmadım. Göz göze bile gelmiyordum. Darp edildim yani. Burada Acun Bey'in veya Acun Medya ekibinin hiçbir suçu yok.'

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"Yunus Emre normal bir insan değil. Kendisi de bunu kabul ediyor ve bundan keyif alıyor. Tehlikeli bir insanla aynı ortamda olmam yani... Canıma kastı olan bir insanla ben neden aynı ortamda olayım. Özür diledi ama yine yapıyor"

"Yunus Emre normal bir insan değil. Kendisi de bunu kabul ediyor ve bundan keyif alıyor. Tehlikeli bir insanla aynı ortamda olmam yani... Canıma kastı olan bir insanla ben neden aynı ortamda olayım. Özür diledi ama yine yapıyor"

İşte Nagihan'ın o sözleri:

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