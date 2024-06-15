Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu'nun Ardından "Alfapetek" Yarışmasıyla Geliyor!
Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu'nun Ardından "Alfapetek" Yarışmasıyla Geliyor!
Uzun yıllar Kelime Oyunu programını sunan Ali İhsan Varol, koltuğunu İbrahim Selim'e devrettikten sonra Alfapetek yarışmasıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Son olarak Kelime Oyunu yarışma programının sunucusu olarak izlediğimiz Ali İhsan Varol, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.
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TV100 ekranlarınd yayınlanacak olan Alfapetek adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Varol, programın ilk tanıtımında yer aldı.
Yarışmacılara alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular soracak olan Varol, her hafta 20 bin TL ödül dağıtmaya hazırlanırken, Alfapetek 1 Temmuz itibariyle TV100'de yayınlanacak.
İşte Alfapetek'in tanıtım videosu:
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Ali İhsan Varol kelime oyunundan neden ayrıldı bilen varmı?
Daha çok kişinin sorması gereken bir soru! Harbiden neden?
survivor ve benzeri tamamen boş programların yerine, bu tür yapımların çoğalması dileğiyle...
Kelime oyunu da efsaneydi. Hele o "Gelin promosyonu" sorusuna "baldız" cevabı verildiği anı unutamıyorum. 😂😂