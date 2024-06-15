Görüş Bildir
Haberler
TV
Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu'nun Ardından "Alfapetek" Yarışmasıyla Geliyor!

Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu'nun Ardından "Alfapetek" Yarışmasıyla Geliyor!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 20:10

Uzun yıllar Kelime Oyunu programını sunan Ali İhsan Varol, koltuğunu İbrahim Selim'e devrettikten sonra Alfapetek yarışmasıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak Kelime Oyunu yarışma programının sunucusu olarak izlediğimiz Ali İhsan Varol, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.

Son olarak Kelime Oyunu yarışma programının sunucusu olarak izlediğimiz Ali İhsan Varol, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.

TV100 ekranlarınd yayınlanacak olan Alfapetek adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Varol, programın ilk tanıtımında yer aldı.

TV100 ekranlarınd yayınlanacak olan Alfapetek adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Varol, programın ilk tanıtımında yer aldı.

Yarışmacılara alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular soracak olan Varol, her hafta 20 bin TL ödül dağıtmaya hazırlanırken, Alfapetek 1 Temmuz itibariyle TV100'de yayınlanacak.

Yarışmacılara alfabenin 24 harfiyle başlayan sorular soracak olan Varol, her hafta 20 bin TL ödül dağıtmaya hazırlanırken, Alfapetek 1 Temmuz itibariyle TV100'de yayınlanacak.

İşte Alfapetek'in tanıtım videosu:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
6
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Redkit

Ali İhsan Varol kelime oyunundan neden ayrıldı bilen varmı?

Darkest Darko

Daha çok kişinin sorması gereken bir soru! Harbiden neden?

grandport

survivor ve benzeri tamamen boş programların yerine, bu tür yapımların çoğalması dileğiyle...

Uğur Balaban

Kelime oyunu da efsaneydi. Hele o "Gelin promosyonu" sorusuna "baldız" cevabı verildiği anı unutamıyorum. 😂😂