Komedyen Kaan Sekban, Efsane Yarışmanın Sunucusu Oldu!

O zaman benden size bayram sürprizi Efsane yarışma yeni adıyla geri dönüyor; hem de benle Yeri doldurulamaz usta Metin Uca’nın koyduğu çıtayı düşürmemek ve televizyonda nice başka yaratıcı, eğlenceli, programın önünü açacak kadar uzun ömürlü olması dileğiyle