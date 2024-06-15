Komedyen Kaan Sekban, Efsane Yarışmanın Sunucusu Oldu!
Komedyen Kaan Sekban, Efsane Yarışmanın Sunucusu Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metin Uca'nın enfes sunumuyla tanıştığımız Passaparola, yıllar sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2002 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan yarışma programı 9 yıl boyunca ekran yolculuğuna devam ederken, TV8'de yeni ismiyle tekrardan yayınlanacak.
Komedyen Kaan Sekban'ın sunumuyla ve yeni ismi Parola Parola'yla geri dönen efsane program şimdiden büyük heyecan yaratırken, Sekban tanıtım videosunu duygu yüklü bir açıklamayla paylaştı.
İşte Sekban'ın o paylaşımı:
Parola Parola'nın tanıtım videosu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın