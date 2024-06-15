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Komedyen Kaan Sekban, Efsane Yarışmanın Sunucusu Oldu!

Komedyen Kaan Sekban, Efsane Yarışmanın Sunucusu Oldu!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 18:15

Metin Uca'nın enfes sunumuyla izlediğimiz Passaparola, yeni ismi Parola Parola ile ekranlara dönüyor. Kaan Sekban'ın sunuculuğunu üstleneceği yarışma TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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Metin Uca'nın enfes sunumuyla tanıştığımız Passaparola, yıllar sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Metin Uca'nın enfes sunumuyla tanıştığımız Passaparola, yıllar sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

2002 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan yarışma programı 9 yıl boyunca ekran yolculuğuna devam ederken, TV8'de yeni ismiyle tekrardan yayınlanacak.

2002 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan yarışma programı 9 yıl boyunca ekran yolculuğuna devam ederken, TV8'de yeni ismiyle tekrardan yayınlanacak.

Komedyen Kaan Sekban'ın sunumuyla ve yeni ismi Parola Parola'yla geri dönen efsane program şimdiden büyük heyecan yaratırken, Sekban tanıtım videosunu duygu yüklü bir açıklamayla paylaştı.

Komedyen Kaan Sekban'ın sunumuyla ve yeni ismi Parola Parola'yla geri dönen efsane program şimdiden büyük heyecan yaratırken, Sekban tanıtım videosunu duygu yüklü bir açıklamayla paylaştı.

İşte Sekban'ın o paylaşımı:

İşte Sekban'ın o paylaşımı:

O zaman benden size bayram sürprizi Efsane yarışma yeni adıyla geri dönüyor; hem de benle Yeri doldurulamaz usta Metin Uca’nın koyduğu çıtayı düşürmemek ve televizyonda nice başka yaratıcı, eğlenceli, programın önünü açacak kadar uzun ömürlü olması dileğiyle

Parola Parola'nın tanıtım videosu:

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