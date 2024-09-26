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Yunan Basını Galatasaray'ın PAOK Galibiyetini Nasıl Değerlendirdi?

Yunan Basını Galatasaray'ın PAOK Galibiyetini Nasıl Değerlendirdi?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 11:21

Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başlayan Galatasaray, rakibinin ülkesinde manşetleri süsledi. Yunan basını, sarı-kırmızılı temsilcimizin galibiyetine dair dikkat çekici yorumlarda bulundu.

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1. Sport24

1. Sport24

'Tomasz Kedziora'nın Victor Oshimen'le yaşanan acı dolu yüzleşmesinin ardından Nijeryalı oyuncunun yerine Mauro Icardi'nin oyuna girmesini izlemesi dün gece İstanbul'da PAOK'un Avrupa Ligi Lig Aşaması'ndaki galasında yaşananlarla dair Galatasaray'la arasındaki farkı yansıtıyor.'

2. Sportime

2. Sportime

'Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasına Galatasaray'a 3-1 mağlup olan PAOK, süper yıldızlara karşı koyamadı.'

3. Gazetta GR

3. Gazetta GR

'Bir takımda Osimhen'e, diğerinde Chalov oynuyorsa, mutlak favori olan Osimhen'e sahip olandır. Takımlardan biri Icardi'yi, diğeri de Tisudali'yi oyuna alıyorsa, Icardi'nin takımı muhtemelen kazanacaktır. Bir takımın orta sahasında Torreira - Sara ikilisi, diğer takımda ise Ozdoev - Kamara ikilisi varsa, üç puanlık farkın birinciden yana olacağı açık. Bu nedenle, Galatasaray ile bugünkü PAOK arasındaki maçların çoğunda “mantıklı” sonuç Türk takımının kazanmasıdır.'

4. Novasports

4. Novasports

'PAOK çok mücadele etti ama gücü tükendi ve rakibinin kalitesine boyun eğdi.'

5. Metrosport

5. Metrosport

'PAOK, RAMS Park'ta sağır edici bir atmosferde Galatasaray'la karşı karşı karşıya geldi. PAOK son dakikaya kadar mücadele etse de müsabakadan 3-1 yenik ayrıldı.'

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6. Agriniotimes

6. Agriniotimes

'Galatasaray kaliteli kadrosuyla üstünlüğünü kanıtladı. Türkler PAOK'un hatalarından yararlandı. İkinci yarıda attıkları iki golle kazanmayı başardılar. Hatalar takıma çok pahalıya patladı.'

7. Ieidiseis

7. Ieidiseis
cdnuploads.aa.com.tr

 'PAOK iyi mücadele etti ama 'Aslanlar'ın pençesine yenik düştü.'

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