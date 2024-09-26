Yunan Basını Galatasaray'ın PAOK Galibiyetini Nasıl Değerlendirdi?

'Bir takımda Osimhen'e, diğerinde Chalov oynuyorsa, mutlak favori olan Osimhen'e sahip olandır. Takımlardan biri Icardi'yi, diğeri de Tisudali'yi oyuna alıyorsa, Icardi'nin takımı muhtemelen kazanacaktır. Bir takımın orta sahasında Torreira - Sara ikilisi, diğer takımda ise Ozdoev - Kamara ikilisi varsa, üç puanlık farkın birinciden yana olacağı açık. Bu nedenle, Galatasaray ile bugünkü PAOK arasındaki maçların çoğunda “mantıklı” sonuç Türk takımının kazanmasıdır.'