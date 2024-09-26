Yunan Basını Galatasaray'ın PAOK Galibiyetini Nasıl Değerlendirdi?
Yunan Basını Galatasaray'ın PAOK Galibiyetini Nasıl Değerlendirdi?
Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ederek organizasyona üç puanla başlayan Galatasaray, rakibinin ülkesinde manşetleri süsledi. Yunan basını, sarı-kırmızılı temsilcimizin galibiyetine dair dikkat çekici yorumlarda bulundu.
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1. Sport24
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2. Sportime
3. Gazetta GR
4. Novasports
5. Metrosport
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6. Agriniotimes
7. Ieidiseis
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