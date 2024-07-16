Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yunan Adaları Duymasın: 'Ayakbastı' Ücreti Alınan Venedik'te Milyonlarca Lira Topladı

Yunan Adaları Duymasın: 'Ayakbastı' Ücreti Alınan Venedik'te Milyonlarca Lira Topladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.07.2024 - 08:40

2019 yılında İtalyan gündemine gelen yeni plana göre, Venedik'e girişlerde turistlerden belli bir miktar ücret alınacaktı. Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan uygulamayla yoğun günlerde ziyarete gelen turistlerden ücret alındı. Toplam 29 günde ise milyonlarca lira toplandığı ortaya çıktı!

Kaynak: BBC Türkçe / Övgü Pınar

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İtalya 2019 devlet bütçe görüşmelerinde Venedik'e "kente giriş vergisi" getirilmesi gündeme taşınmıştı.

İtalya 2019 devlet bütçe görüşmelerinde Venedik'e "kente giriş vergisi" getirilmesi gündeme taşınmıştı.

Yıllardır uygulamaya konması planlanan vergi, geçtiğimiz Nisan ayında başladı. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre, Venedik'in en yoğun olduğu 29 günde günübirlik ziyarete gelen turistlerden ücret alındı.

Her turistten 5 euroluk giriş ücreti alan Venedik Belediyesi, yaklaşık 2.2 milyon euro civarı gelir elde etti.

Her turistten 5 euroluk giriş ücreti alan Venedik Belediyesi, yaklaşık 2.2 milyon euro civarı gelir elde etti.

Yaklaşık 440 bin kişinin günübirlik ziyaret ettiği Venedik'te, yalnızca en yoğun günlerde ücret alındığı aktarılıyor.

14 yaşın altındaki çocuklar, Venedik'te konaklayan turistler, çalışan kişiler veya eğitim alan kişiler bu ücretten muaf oluyor.

14 yaşın altındaki çocuklar, Venedik'te konaklayan turistler, çalışan kişiler veya eğitim alan kişiler bu ücretten muaf oluyor.

Nisan ayında başlayan uygulamada, kentin en yoğun olduğu 29 gün belirlenmiş ve yalnızca bugünlerde 08.30 ile 16.00 arasında kente giriş yapanlardan ücret alınacağı duyurulmuştu.

Kent ziyaret vergisinin, Venedik'i orada yaşayanlar için daha yaşanabilir hale getirmek olduğu söylenmişti.

Kent ziyaret vergisinin, Venedik'i orada yaşayanlar için daha yaşanabilir hale getirmek olduğu söylenmişti.

İtalya'nın en çok turist alan şehirlerinden olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 20 milyonu aşkın turist geliyor. Bu durum, zaman zaman şehir sakinlerinin turist karşıtı propagandalarda bulunmasına sebep oluyor.

Belediye, yeni verginin halk için kullanılacağını öne sürse de şimdilik herhangi bir uygulama olmadığı belirtiliyor.

Belediye, yeni verginin halk için kullanılacağını öne sürse de şimdilik herhangi bir uygulama olmadığı belirtiliyor.

Ayrıca verginin uygulanmaya başladığı günden itibaren, turist sayısında herhangi bir düşüş yaşanmadığı da aktarılıyor. 

Kaynak

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın