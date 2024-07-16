Yunan Adaları Duymasın: 'Ayakbastı' Ücreti Alınan Venedik'te Milyonlarca Lira Topladı
Yunan Adaları Duymasın: 'Ayakbastı' Ücreti Alınan Venedik'te Milyonlarca Lira Topladı
2019 yılında İtalyan gündemine gelen yeni plana göre, Venedik'e girişlerde turistlerden belli bir miktar ücret alınacaktı. Geçtiğimiz Nisan ayında başlayan uygulamayla yoğun günlerde ziyarete gelen turistlerden ücret alındı. Toplam 29 günde ise milyonlarca lira toplandığı ortaya çıktı!
Kaynak: BBC Türkçe / Övgü Pınar
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İtalya 2019 devlet bütçe görüşmelerinde Venedik'e "kente giriş vergisi" getirilmesi gündeme taşınmıştı.
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Her turistten 5 euroluk giriş ücreti alan Venedik Belediyesi, yaklaşık 2.2 milyon euro civarı gelir elde etti.
14 yaşın altındaki çocuklar, Venedik'te konaklayan turistler, çalışan kişiler veya eğitim alan kişiler bu ücretten muaf oluyor.
Kent ziyaret vergisinin, Venedik'i orada yaşayanlar için daha yaşanabilir hale getirmek olduğu söylenmişti.
Belediye, yeni verginin halk için kullanılacağını öne sürse de şimdilik herhangi bir uygulama olmadığı belirtiliyor.
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