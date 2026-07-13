Yulaf, Badem, Hindistan Cevizi... En Sağlıklı Süt Çeşidi Belli Oldu

Öncelikle inek sütündeki yağ çeşitleri arasındaki farkı öğrenelim.

Tam yağlı, yarım yağlı (%2), az yağlı (%1) ve yağsız sütler arasındaki temel fark; kalori ve yağ miktarıdır. Bunun dışında protein, kalsiyum, D ve B12 vitaminleri, potasyum, fosfor, magnezyum ve diğer mikro besinler açısından büyük ölçüde benzer değerlere sahiplerdir.

Amerikan Kalp Derneği, kalp hastalığı riskini azaltmak için doymuş yağ alımını günlük toplam kalori alımınızın yüzde 6'sından azıyla sınırlandırmanızı öneriyor. Yani, genellikle günde yaklaşık 2.000 kalori tüketiyorsanız, bu doymuş yağdan en fazla 120 kalori (veya yaklaşık 13 gram) almanız anlamına gelir. Süt alışkanlıklarınızı değiştirmek, bu hedefe ulaşmanın kolay bir yolu gibi düşünülüyordu.

Ancak, Journal of Nutrition'ın Aralık 2025 sayısında yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar genç yetişkinlerin süt ürünleri tüketimini 25 yıl boyunca takip etti. Tam yağlı süt ürünlerini en çok tüketenlerin, en az tüketenlere göre koroner arter kalsifikasyonu geliştirme riskinin %24 daha düşük olduğu ortaya çıktı!

Bilim insanları bunun nedenini tam olarak bilmiyor. Çalışmanın ortak yazarı ve Minnesota Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda kardiyovasküler hastalık araştırmacısı olan Ethan Cannon, bunun nedeninin sütün kalsiyum, potasyum ve D vitamini gibi besin maddeleri içermesi olabileceğini söylüyor.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nin 2022 sayısında yayınlanan daha önceki bir çalışmanın sonuçlarından yola çıkan teoriye göre, farklı besin kaynaklarından elde edilen doymuş yağların sağlık üzerindeki etkileri farklı olabilir.

Diyetisyen-beslenme uzmanı Keith Ayoob, 'Süt yağının vücutta farklı davrandığı görülüyor çünkü bir besin-protein matrisinin parçası. Bu nedenle, bağımsız bir yağ gibi kalp hastalığına katkıda bulunmuyor gibi görünüyor.' diyor.

Fakat Ayoob, 'İnsanların ekstra kaloriye ihtiyacı yok' diyerek tam yağlı süte geçilmesine gerek olmadığını ancak bu kadar da takıntılı olunmasına gerek olmadığını belirtiyor.