Yulaf, Badem, Hindistan Cevizi... En Sağlıklı Süt Çeşidi Belli Oldu
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Süt hakkındaki tartışmalar yıllardır devam ediyor. Bazı uzmanlar insanların süt içmesini gereksiz bulurken bazı uzmanlar ise süt içmenin faydalarına dikkat çekiyor. National Geographic, uzmanlarla bir araştırma gerçekleştirdi ve süt ürünlerinden alınan doymuş yağların sanıldığı kadar zararlı olmayabileceğini ortaya koydu. Araştırmalarda, farklı süt çeşitleri de besin değerleri açısından incelendi.
En sağlıklı süt seçeneği, kişinin beslenme ihtiyaçlarına göre değişiyor ve süt türlerinin farklı yararları bulunuyor.
Gelin beraber inceleyelim.
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Süt çeşitlerinin kafanızı karıştırması oldukça normal.
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Peki hangi süt çeşidi daha sağlıklı?
Geldik bitki bazlı süt çeşitlerine.
"Ürün tüketilmeden önce mutlaka çalkalanmalı."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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