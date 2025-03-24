Yüksek Tempolu Şarkıların Spor Yaparken Vücutta Yarattığı Etkiyi Adım Adım Anlatıyoruz!

İlk olarak, kulağınıza ulaşan tempolu notalar beyninizi hemen harekete geçirir. Bu şarkılar, dopamin ve norepinefrin gibi 'iyi hissetme' hormonlarının salgılanmasını tetikler. Kısacası, kendinizi bir anda daha enerjik ve canlı hissetmeniz mümkün. Spor yaparken beyniniz de bu enerjiyi hisseder ve sizi destekler!