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Yüksek Tempolu Şarkıların Spor Yaparken Vücutta Yarattığı Etkiyi Adım Adım Anlatıyoruz!

etiket Yüksek Tempolu Şarkıların Spor Yaparken Vücutta Yarattığı Etkiyi Adım Adım Anlatıyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 22:47

Spor yaparken kulaklığınızdan yükselen o enerjili şarkılar, sadece motivasyonunuzu artırmıyor olabilir. Bilim, tempolu müziklerin fiziksel performansınızı nasıl etkilediğine dair ilginç ipuçları veriyor. Peki 170 BPM’in üzerindeki bir pop şarkısı, koşu bandında sizi nasıl uçuruyor?

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Yeni bir araştırma, spor sırasında yüksek tempolu müzik dinlemenin fiziksel performansı artırabileceğini ortaya koydu.

Özellikle tempolu yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi dayanıklılık gerektiren aktivitelerde, dakikada 170 vuruşun (BPM) üzerindeki şarkıların katılımcıların daha fazla efor sarf etmesini sağladığı gözlemlendi. Ancak ağırlık kaldırma veya interval antrenman gibi kısa süreli aktivitelerde müziğin etkisi daha sınırlı kaldı.

Yüksek tempolu şarkılar dinlediğinizde, aslında daha çok kalori yakılıyor ve daha az efor sarfediyorsunuz. Nasıl mı? 👇

İtalya’daki Verona Üniversitesi’nden fizyolog Luca Ardigò’nun liderlik ettiği çalışmada, yüksek tempolu müzik dinleyen katılımcıların daha yüksek kalp atış hızı ve daha düşük algılanan efor seviyesi kaydedildi. Yani spor yaparken kendinizi daha az yorulmuş hissediyor, ama aslında daha fazla kalori yakıyorsunuz.

Bu araştırmadaki katılımcılar, fiziksel olarak aktif insanlardan oluşuyor.

Tümü fiziksel olarak aktif bireylerden oluşan bu grup, yüksek tempolu müziğin dayanıklılık antrenmanlarında etkili olduğunu gösterdi.

Şarkıların kaç BPM'de olduğu epey ettkili.

130 BPM’in üzerindeki şarkılar, yüksek yoğunluklu bisiklet performansını artırırken, 170 BPM’in üzeri ise algılanan eforu belirgin şekilde düşürdü.

"Nasıl oluyor?" diye soracak olursanız...

İlk olarak, kulağınıza ulaşan tempolu notalar beyninizi hemen harekete geçirir. Bu şarkılar, dopamin ve norepinefrin gibi 'iyi hissetme' hormonlarının salgılanmasını tetikler. Kısacası, kendinizi bir anda daha enerjik ve canlı hissetmeniz mümkün. Spor yaparken beyniniz de bu enerjiyi hisseder ve sizi destekler!

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Kalp atış hızımız, hormonları hemen etkiliyor.

Hızlı müzik dinlediğinizde kalbiniz de ritmini değiştirmeye başlar. Bu durum adrenalin hormonunun devreye girmesine neden olur. Adrenalin, vücudunuzun ekstra enerji üretmesine yardımcı olur. Böylece spor salonunda veya parkta yapacağınız her adımda kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Kalbiniz ritimle uyum içinde çalışırken siz de performansınızı artırırsınız.

Kaslar da bu ritme ayak uyduruyor.

Ritme ayak uydurmak sadece beyninizin değil, kaslarınızın da senkronize olmasını sağlar. Şarkının temposuna ayak uydururken kaslarınız daha uyumlu ve dengeli bir şekilde çalışır. Sonuç olarak spor yaparken hareketleriniz daha kontrollü ve verimli hale gelir.

Özetle yalnızca spor yaparken değil, günün her anında ne dinlediğinize muhakkak dikkat edin!

Yüksek tempolu şarkılar spor yaparken vücudunuzda bir dizi olumlu etki yaratır. Beyin uyarısından kalp hızınızın artmasına, kaslarınızın koordinasyonundan motivasyonunuza kadar her detayda işin sırrı müzikte saklı. Bir dahaki sefer spor yaparken favori parçalarınızı açmayı ihmal etmeyin!

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Ma Belle
Ma Belle
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