Yüksek Tempolu Şarkıların Spor Yaparken Vücutta Yarattığı Etkiyi Adım Adım Anlatıyoruz!
Yüksek Tempolu Şarkıların Spor Yaparken Vücutta Yarattığı Etkiyi Adım Adım Anlatıyoruz!
Spor yaparken kulaklığınızdan yükselen o enerjili şarkılar, sadece motivasyonunuzu artırmıyor olabilir. Bilim, tempolu müziklerin fiziksel performansınızı nasıl etkilediğine dair ilginç ipuçları veriyor. Peki 170 BPM’in üzerindeki bir pop şarkısı, koşu bandında sizi nasıl uçuruyor?
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Yeni bir araştırma, spor sırasında yüksek tempolu müzik dinlemenin fiziksel performansı artırabileceğini ortaya koydu.
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Yüksek tempolu şarkılar dinlediğinizde, aslında daha çok kalori yakılıyor ve daha az efor sarfediyorsunuz. Nasıl mı? 👇
Bu araştırmadaki katılımcılar, fiziksel olarak aktif insanlardan oluşuyor.
Şarkıların kaç BPM'de olduğu epey ettkili.
"Nasıl oluyor?" diye soracak olursanız...
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Kalp atış hızımız, hormonları hemen etkiliyor.
Kaslar da bu ritme ayak uyduruyor.
Özetle yalnızca spor yaparken değil, günün her anında ne dinlediğinize muhakkak dikkat edin!
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