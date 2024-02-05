YouTube'tan Anlaşılması Güç Olan Yeni Özellik: Videoları Renklere Göre Önerecek
YouTube'tan Anlaşılması Güç Olan Yeni Özellik: Videoları Renklere Göre Önerecek
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Sosyal medya platformları kullanıcıların ilgisini çeken içerikleri sunarak platformda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak için çeşitli özellikler geliştiriyor.
Bu bağlamda YouTube gibi içerik önerilerinin platform deneyiminde merkezi bir rol oynadığı platformlar için doğru içerikleri önermek hayati önem taşıyor.
Bu nedenle YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına sürekli yeni özellikler denemekte.
YouTube'un en yeni test ettiği özellik ise oldukça ilginç, platform şu anda videoları renklerine göre öneriyor.
Kullanıcılar belirli bir renk seçiyor ve YouTube, seçilen renge uygun videoları önermeye başlıyor. Bu, kapak görselinin rengi veya videonun içeriğindeki baskın renklere göre belirleniyor.
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Mesela, eğer kullanıcı kırmızı rengi seçerse kırmızı tişört giyen birinin Apple Vision Pro ile ilgili videosu veya kırmızı bir Tesla içeren bir video önerilebilir.
Bu özellik, ilk bakışta video içeriğinin kalitesi veya ilgi çekiciliği ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için YouTube'un test ettiği en alakasız özellik olarak görülebilir.
Kullanıcılar, bir videonun kapak renginin veya videodaki kişilerin giydiği tişörtün renginin videoyu izleme kararlarını etkilemeyeceğini düşünebilirler.
Bununla birlikte YouTube'un bu özelliği yalnızca bir ek filtre olarak sunmayı planladığı ve video önerilerini belirlerken diğer önemli faktörleri de göz önünde bulundurmaya devam edeceği belirtiliyor.
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