Yapay Zeka Büyük Oynuyor! 'Deepfake' Online Toplantıyla Dolandırıcılar 25 Milyon Doları Aldı

Yapay zekanın birçok alanda devrim yaratması beklenirken, dünyada birçok devrim niteliğindeki buluş gibi en kötü nasıl kullanılabilir denemeleri de başladı. Türkiye'de de son dönemde dolandırıcıların tuzaklarına malzeme olan yapay zeka bu kez büyük oynadı!