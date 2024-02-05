Yapay Zeka Büyük Oynuyor! 'Deepfake' Online Toplantıyla Dolandırıcılar 25 Milyon Doları Aldı
Yapay Zeka Büyük Oynuyor! 'Deepfake' Online Toplantıyla Dolandırıcılar 25 Milyon Doları Aldı
Yapay zekanın birçok alanda devrim yaratması beklenirken, dünyada birçok devrim niteliğindeki buluş gibi en kötü nasıl kullanılabilir denemeleri de başladı. Türkiye'de de son dönemde dolandırıcıların tuzaklarına malzeme olan yapay zeka bu kez büyük oynadı!
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Yapay zeka, teknolojinin geldiği son noktalardan biri olurken, yıllarca sinema ve edebiyat için paranoya unsurlarına da alet olmuştur.
Yapay zekayla dolandırıcılık bir süre daha sorun yaratacağa benzerken, büyük oynayanların genelde bu yola meylettiği de gözden kaçmıyor.
Toplantıda şirket CFO'su ve şirketten başka çalışanlar bulunurken, sesli ve görüntülü görüşme sağlanıyor.
Hong Kong polisinin verdiği brifingde görüntülü toplantıdaki herkesin yapay zekayla "deepfake" ile oluşturulan sahte kişiler olduğu anlatılıyor.
Ünlü dizi Black Mirror benzeri bir senaryoya benzese de artık dolandırıcılık olaylarının evrilmesi korkutucu oluyor.
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Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
Daha bize özgü yorumlar görülse de
Durum, bir miktar goygoya dönmekten de kurtulamadı.
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Siz olsanız ne yapardınız?
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