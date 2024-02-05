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Yapay Zeka Büyük Oynuyor! 'Deepfake' Online Toplantıyla Dolandırıcılar 25 Milyon Doları Aldı

Yapay Zeka Büyük Oynuyor! 'Deepfake' Online Toplantıyla Dolandırıcılar 25 Milyon Doları Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 13:26

Yapay zekanın birçok alanda devrim yaratması beklenirken, dünyada birçok devrim niteliğindeki buluş gibi en kötü nasıl kullanılabilir denemeleri de başladı. Türkiye'de de son dönemde dolandırıcıların tuzaklarına malzeme olan yapay zeka bu kez büyük oynadı!

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Yapay zeka, teknolojinin geldiği son noktalardan biri olurken, yıllarca sinema ve edebiyat için paranoya unsurlarına da alet olmuştur.

Yapay zeka, teknolojinin geldiği son noktalardan biri olurken, yıllarca sinema ve edebiyat için paranoya unsurlarına da alet olmuştur.

Teknolojideki gelişimlerin hayatımızı kolaylaştırmasını umarken kötülerin elinde de nelere yol açtığını her gün yeniden deneyimleyebiliyoruz. 

Son dönemde Türkiye'de de sıklıkla karşılaştığımız yapay zeka ile hazırlanan dolandırıcılık videolarında ünlüler kullanılırken, olayı abartarak Merkez Bankası (artık eski) Başkanı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yatırım tavsiyesi verdiren bile görülüyor.

İnanmazsanız bakınız.

Yapay zekayla dolandırıcılık bir süre daha sorun yaratacağa benzerken, büyük oynayanların genelde bu yola meylettiği de gözden kaçmıyor.

Yapay zekayla dolandırıcılık bir süre daha sorun yaratacağa benzerken, büyük oynayanların genelde bu yola meylettiği de gözden kaçmıyor.

CNN'in haberine göre, uluslararası bir finans şirketinde çalışan Hong Kong'lu bir görevli şirket CFO'sundan (finansal işler yöneticisi) bir mail alıyor. Gizli bir ödeme için yaklaşık 25 milyon dolar aktarması isteniyor. Çalışan bundan şüphelenirken, CFO ve başka şirket çalışanlarıyla yaptığı görüntülü görüşme sonrasında şüphelerinden arınarak parayı gönderiyor.

Toplantıda şirket CFO'su ve şirketten başka çalışanlar bulunurken, sesli ve görüntülü görüşme sağlanıyor.

Toplantıda şirket CFO'su ve şirketten başka çalışanlar bulunurken, sesli ve görüntülü görüşme sağlanıyor.

Hong Kong polisinin verdiği brifingde görüntülü toplantıdaki herkesin yapay zekayla "deepfake" ile oluşturulan sahte kişiler olduğu anlatılıyor.

Hong Kong polisinin verdiği brifingde görüntülü toplantıdaki herkesin yapay zekayla "deepfake" ile oluşturulan sahte kişiler olduğu anlatılıyor.

Deepfake, yapay zekayla oluşturulan sahte ya da değiştirilmiş video, görüntü ve ses kayıtlarından oluşuyor.

Ünlü dizi Black Mirror benzeri bir senaryoya benzese de artık dolandırıcılık olaylarının evrilmesi korkutucu oluyor.

Ünlü dizi Black Mirror benzeri bir senaryoya benzese de artık dolandırıcılık olaylarının evrilmesi korkutucu oluyor.
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Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
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Daha bize özgü yorumlar görülse de

Daha bize özgü yorumlar görülse de
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Durum, bir miktar goygoya dönmekten de kurtulamadı.

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Siz olsanız ne yapardınız?

Siz olsanız ne yapardınız?
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