Yolculuklar Neden Bizi Sanki Günlerdir İçmiyormuşçasına Susatır?

Uçaklarda yolculuk ederken farkında olmasak da bulunduğumuz ortam aslında %10-20 gibi oldukça düşük bir nem seviyesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse, günlük hayatımızda konforlu hissettiğimiz nem oranı %30-60 arasında değişiyor ve bu fark, vücudumuzdaki nemin hızla buharlaşmasına neden oluyor.

Özellikle burnumuz, gözlerimiz ve boğazımız gibi hassas bölgelerdeki nem, uçakta sürekli dönen kuru havaya karışıp uçuveriyor. Üstelik bazı insanlar uçuşları stresli bulduğu için daha fazla terleyebiliyor ve bu da sıvı kaybını artırıyor. Yani ne kadar hazırlıklı olursanız olun, uçakta su gibi erimek kaçınılmaz bir gerçek.