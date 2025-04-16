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Yolculuklar Neden Bizi Sanki Günlerdir İçmiyormuşçasına Susatır?

Yolculuklar Neden Bizi Sanki Günlerdir İçmiyormuşçasına Susatır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 11:22

Siz de birkaç saatlik bir uçuş sonrası sanki çölde yürümüş gibi susadığınızı hissediyor musunuz? Ağzınız kuru, başınız hafif zonkluyor ve gözlerinizde garip bir yanma mı var? İşin garibi, bu sadece uçakta değil; uzun araba yolculuklarında da başımıza geliyor. Peki ama hareket bile etmeden neden bu kadar susuyoruz? Gelin beraber bakalım...

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Uçaklar neden bizi sanki içimizdeki tüm suyu buharlaştırmış gibi bırakıyor?

Uçaklar neden bizi sanki içimizdeki tüm suyu buharlaştırmış gibi bırakıyor?

Uçaklarda yolculuk ederken farkında olmasak da bulunduğumuz ortam aslında %10-20 gibi oldukça düşük bir nem seviyesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse, günlük hayatımızda konforlu hissettiğimiz nem oranı %30-60 arasında değişiyor ve bu fark, vücudumuzdaki nemin hızla buharlaşmasına neden oluyor. 

Özellikle burnumuz, gözlerimiz ve boğazımız gibi hassas bölgelerdeki nem, uçakta sürekli dönen kuru havaya karışıp uçuveriyor. Üstelik bazı insanlar uçuşları stresli bulduğu için daha fazla terleyebiliyor ve bu da sıvı kaybını artırıyor. Yani ne kadar hazırlıklı olursanız olun, uçakta su gibi erimek kaçınılmaz bir gerçek.

Arabayla yolculuk yaparken neden susarız? Sonuçta sadece oturuyoruz değil mi?

Arabayla yolculuk yaparken neden susarız? Sonuçta sadece oturuyoruz değil mi?

Aslında araba yolculukları da fark ettirmeden bizi kurutuyor. Özellikle sıcak havalarda, arabada uzun süre oturmak vücudun temas noktalarında daha fazla ısınmasına ve doğal olarak daha fazla terlemeye neden oluyor. Bu yetmezmiş gibi klimanın yüzümüze doğru esen havası da cildimizdeki nemi hızla uzaklaştırıyor. 

Hareketsiz olduğumuz için susadığımızı geç fark ediyoruz ama vücut bir yandan sürekli su kaybetmeye devam ediyor. Hatta bazı araştırmalar, susuzken araba kullanmanın, alkollüyken araba kullanmak kadar tehlikeli olabileceğini öne sürüyor!

Yolculuklarda bu susuzlukla nasıl baş edebiliriz? Cevap sadece "daha çok su iç" değil…

Elbette bol su içmek en etkili çözüm ama yolculukta bunu uygulamak her zaman kolay olmuyor. Özellikle uçaklarda sıvı sınırlamaları, tuzlu atıştırmalıklar ve pahalı içecekler yüzünden vücudumuza gereken suyu sağlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Bunun yerine su oranı yüksek meyve-sebzeler tüketmek, alkol ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmak oldukça işe yarıyor. 

Ayrıca kalın giyinmektense kat kat giyinip terlemeyi azaltmak, gözler için nemlendirici damlalar ya da ağız kuruluğu için naneler gibi küçük çözümlerle yolculuklar çok daha rahat geçebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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