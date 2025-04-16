Yolculuklar Neden Bizi Sanki Günlerdir İçmiyormuşçasına Susatır?
Siz de birkaç saatlik bir uçuş sonrası sanki çölde yürümüş gibi susadığınızı hissediyor musunuz? Ağzınız kuru, başınız hafif zonkluyor ve gözlerinizde garip bir yanma mı var? İşin garibi, bu sadece uçakta değil; uzun araba yolculuklarında da başımıza geliyor. Peki ama hareket bile etmeden neden bu kadar susuyoruz? Gelin beraber bakalım...
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Uçaklar neden bizi sanki içimizdeki tüm suyu buharlaştırmış gibi bırakıyor?
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Arabayla yolculuk yaparken neden susarız? Sonuçta sadece oturuyoruz değil mi?
Yolculuklarda bu susuzlukla nasıl baş edebiliriz? Cevap sadece "daha çok su iç" değil…
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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