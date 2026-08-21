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Yoğun Sezonun Yorgunluğunu Atan Devrim Yakut Denizde Objektiflere Yakalandı!

Yoğun Sezonun Yorgunluğunu Atan Devrim Yakut Denizde Objektiflere Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 14:40
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Yıllardır tiyatrodan televizyona, sinemadan dijital platformlara uzanan kariyeriyle oyunculuğuna hayran bırakan Devrim Yakut, bu kez setten değil Bodrum'dan gelen görüntüleriyle karşımızda. Yoğun çalışma temposunun ardından soluğu tatilde alan 58 yaşındaki usta oyuncu, Ortakent'te denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Eren Gürel'in objektifine yansıyan Yakut, sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı. Ünlü oyuncunun tatilinden gelen doğal kareler kısa sürede magazin gündemine taşındı. 

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/magazin/fot...
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Girdiği her projede başka bir karaktere dönüşen Devrim Yakut, ekranların en sevilen usta oyuncularından.

Girdiği her projede başka bir karaktere dönüşen Devrim Yakut, ekranların en sevilen usta oyuncularından.

Bazı oyuncular vardır, kadroda adını gördüğünüz anda o projeye karşı merakınız otomatik olarak artar. Devrim Yakut da tam olarak o isimlerden biri. Tiyatro kökenli oyunculuğunu yıllar içerisinde televizyon ve sinemaya taşıyan Yakut, dramdan komediye uzanan geniş oyunculuk skalasıyla ekranların en güvenilir yüzlerinden biri haline geldi.

Düğün Dernek serisindeki Hatice rolüyle komedi tarafını konuşturan Yakut, Camdaki Kız'da hayat verdiği Gülcihan Koroğlu karakteriyle ise milyonlarca izleyicinin yakından tanıdığı bir isim oldu. Ardından Kirli Sepeti ve Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi farklı türlerdeki projelerle izleyici karşısına çıkmaya devam etti.

Kısacası yıllardır ekranlarda olmasına rağmen kendisini tekrar etmeyen, her yeni karakterinde bambaşka bir tarafını gösterebilen oyunculardan biri kendisi. Yoğun çalışma temposunu sürdüren 58 yaşındaki Devrim Yakut, bu kez setten değil Bodrum'dan gelen görüntüleriyle magazin gündemine geldi.

Yoğun temponun ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Yoğun temponun ardından soluğu Bodrum'da aldı.

Yaz ayları geldiğinde magazin dünyasının rotasının Bodrum'a çevrilmesine artık şaşırmıyoruz. Bu kez objektiflere yansıyan isim de Devrim Yakut oldu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in 17 Ağustos tarihli haberine göre, Devrim Yakut yaz tatilinin keyfini çıkarmak için Bodrum'u tercih etti. Ünlü oyuncu, Ortakent'teki bir plajda objektiflere yansıdı.

Yoğun geçen sezonun ardından kendisine küçük bir mola veren Yakut'un oldukça sakin bir gün geçirdiği görüldü. Gün boyunca şezlongunda güneşlenen usta oyuncu, sıcak havaya daha fazla dayanamayınca serinlemek için kendisini mavi sulara bıraktı.

Bir süre denizde yüzen Yakut, ardından yeniden şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti. Haberde oyuncunun Bodrum'daki keyifli ve doğal halleri de peş peşe objektiflere yansıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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