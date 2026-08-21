Yoğun Sezonun Yorgunluğunu Atan Devrim Yakut Denizde Objektiflere Yakalandı!
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Kaynak: https://www.haberturk.com/magazin/fot...
Yıllardır tiyatrodan televizyona, sinemadan dijital platformlara uzanan kariyeriyle oyunculuğuna hayran bırakan Devrim Yakut, bu kez setten değil Bodrum'dan gelen görüntüleriyle karşımızda. Yoğun çalışma temposunun ardından soluğu tatilde alan 58 yaşındaki usta oyuncu, Ortakent'te denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Eren Gürel'in objektifine yansıyan Yakut, sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı. Ünlü oyuncunun tatilinden gelen doğal kareler kısa sürede magazin gündemine taşındı.
Kaynak: Habertürk
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Girdiği her projede başka bir karaktere dönüşen Devrim Yakut, ekranların en sevilen usta oyuncularından.
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Yoğun temponun ardından soluğu Bodrum'da aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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