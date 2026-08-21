Yoğun Sezonun Yorgunluğunu Atan Devrim Yakut Denizde Objektiflere Yakalandı!

Bazı oyuncular vardır, kadroda adını gördüğünüz anda o projeye karşı merakınız otomatik olarak artar. Devrim Yakut da tam olarak o isimlerden biri. Tiyatro kökenli oyunculuğunu yıllar içerisinde televizyon ve sinemaya taşıyan Yakut, dramdan komediye uzanan geniş oyunculuk skalasıyla ekranların en güvenilir yüzlerinden biri haline geldi.

Düğün Dernek serisindeki Hatice rolüyle komedi tarafını konuşturan Yakut, Camdaki Kız'da hayat verdiği Gülcihan Koroğlu karakteriyle ise milyonlarca izleyicinin yakından tanıdığı bir isim oldu. Ardından Kirli Sepeti ve Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi farklı türlerdeki projelerle izleyici karşısına çıkmaya devam etti.

Kısacası yıllardır ekranlarda olmasına rağmen kendisini tekrar etmeyen, her yeni karakterinde bambaşka bir tarafını gösterebilen oyunculardan biri kendisi. Yoğun çalışma temposunu sürdüren 58 yaşındaki Devrim Yakut, bu kez setten değil Bodrum'dan gelen görüntüleriyle magazin gündemine geldi.